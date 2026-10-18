Ημέρα γεμάτη ποδόσφαιρο και… παγίδες!

Το κυρίως πιάτο της 7 ης αγωνιστικής στη Super League έχει ντέρμπι και δοκιμασίες για τους «μεγάλους».

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός (15 βαθμοί) περιμένει στο ΟΑΚΑ τον Αστέρα Τρίπολης (17:30) με στόχο να επιστρέψει στα «τρίποντα». Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ απώλεσε το αήττητο με την ήττα στο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό (1-0) και θέλει να διατηρήσει την πρωτιά.

Στο 2-1 επί της Μπόρατς για το Conference League ο Ουναΐ ήταν πολύ δραστήριος και συνέβαλε στη νίκη δημιουργώντας τα δύο «πράσινα» κερδισμένα πέναλτι (ένα εύστοχο κι ένα άστοχο) και ουκ ολίγες φορές επιχείρησε σουτ. Στο 3.24 το ενισχυμένο combo του γκολ από τον Μαροκινό και Over 6.5 προσπαθειών της ομάδας στην εστία των Αρκάδων.

Στο Αγρίνιο δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός (13 βαθμοί) απέναντι στον Παναιτωλικό (17:00), με την ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να έχει χτίσει νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ προέρχεται από δύο σπουδαίες νίκες, το 1-0 επί του Παναθηναϊκού και το 0-1 στη Μασσαλία.

Οι Αγρινιώτες του Γιάννη Αναστασίου έχουν μείνει στους 9 βαθμούς με τρεις σερί ήττες, αναζητώντας αποτέλεσμα με τους Πειραιώτες που έχουν τρία σερί ματς με Under 2.5 γκολ. Το Under 2.5 για τέταρτο σερί ματς προσφέρεται στο 2.06.

Στην Τούμπα ΠΑΟΚ και Ηρακλής συναντιούνται ξανά έπειτα από 10 χρόνια στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (21:00). Για τον «δικέφαλο» (12 βαθμοί) ζητούμενο είναι να μη δοθεί συνέχεια μετά την εντός έδρας ήττα από την Καλαμάτα (1-3) εξαιτίας της οποίας η ομάδα του Αλέσιο Λίσι έχασε την ευκαιρία να πιάσει κορυφή.

Αντίστοιχα για τον «γηραιό» του Βάλτερ Ματσάρι (9 βαθμοί) είναι ζητούμενο να δοθεί συνέχεια στο αήττητο σερί πέντε αγώνων μετά και το 2-0 επί του Λεβαδειακού και μια αντίστοιχα ανταγωνιστική εικόνα σε εκτός έδρας ντέρμπι όπως στο 0-0 με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Σε 6/7 τελευταίες συναντήσεις τους στην «ασπρόμαυρη» έδρα έχει επικρατήσει το N/G που προσφέρεται στο 1.68.

Από την πλευρά του ο Άρης (10 βαθμοί) αντιμετωπίζει την Κηφισιά στη Λεωφόρο (20:00), με τους «κίτρινους» να θέλουν να αρχίσουν νέο σερί μετά το 3-2 επί του Βόλου. Το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο (8 βαθμοί) έχει να υπερασπιστεί το δικό του αήττητο σερί τριών αγώνων και δύο νικών, με τελευταία το 2-0

επί του Παναιτωλικού.

Το παθητικό των 12 γκολ έχει τοποθετήσει την άμυνα του Άρη στην τελευταία θέση (μαζί με το Βόλο) με το G/G στην αναμέτρηση να είναι στο 1.76.

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