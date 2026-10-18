Οι πιθανές διαφοροποιήσεις που σκέφτεται να κάνει ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην αρχική ενδεκάδα για τον αγώνα με τον Αστέρα Aktor.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα Aktor το απόγευμα της Κυριακής (18/10-17:30-SKAI-Live απ' το Gazzetta) για την 7η αγωνιστική της Superleague, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα, μετά την πρώτη του ήττα στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό την περασμένη «στροφή» με 1-0 και να παραμείνει έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «πράσινοι» του Τζέικομπ Νίστρουπ πήραν ψυχολογία μεσοβδόμαδα, αφού έκαναν μία αρκετά καλή εμφάνιση κόντρα στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ασχέτως αν το τελικό σκορ (2-1) ήταν «φτωχό», στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Conference League.

Ο Δανός τεχνικός δεν θα έχει στα χέρια του τον Ετιέν Καμαρά, αφού ο ίδιος πήρε την απόφαση να τον δηλώσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι για να εκτίσει την ποινή που του είχε επιβληθεί λόγω καρτών ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Squad list vs Asteras AKTOR #Panathinaikos #PAOFC #slgr #PAOAST https://t.co/mRBOJCCbJj October 17, 2026

Λούζα, Τεττέη και ποιος άλλος;

Ο Παναθηναϊκός δεν αναμένεται να έχει πολλές αλλαγές για ακόμα ένα παιχνίδι. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ φαίνεται πως θα επιμείνει στο 4-2-3-1 και γι' αυτό το ματς, αφήνοντας το 4-4-2 για μέσα στο παιχνίδι, αν παραστεί ανάγκη για το κάτι διαφορετικό.

Ο Δανός τεχνικός θα ξεκινήσει τον Πένια κάτω από τα δοκάρια ενώ ίσως έχουμε μια διαφοροποίηση στην άμυνά του μετά από καιρό. Στο κέντρο αυτής θα είναι οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν, δεξιά ο Καλάμπρια, ωστόσο αριστερά είναι πιθανό να δούμε από την αρχή του αγώνα τον Σαλάχ-Εντίν, που διεκδικεί στα ίσια τη θέση με τον Κυριακόπουλο.

Στη μεσαία γραμμή, η απουσία του Καμαρά, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και αποφασίστηκε από τον Νίστρουπ να εκτίσει στο συγκεκριμένο ματς φαίνεται πως θα φέρει τον Λούζα δίπλα στον Κάνγκουα.

Μπροστά τους η θέση στο «10» διεκδικείται από τους Ουναΐ και Γιάγκουσιτς, με τον νεαρό Κροάτη να έχει αρκετές πιθανότητες να επιστρέψει στο βασικό σχήμα μετά τον αγώνα του Κυπέλλου με την Κηφισιά.

Στα «φτερά» της επίθεσης οι δύο θέσεις παίζονται μεταξύ του Λιβάι, του Ταμπόρδα και του Αντίνο. Το πιθανότερο σενάριο είναι να δούμε τον Λιβάι δεξιά, τον Ταμπόρδα αριστερά και τον Αντίνο να μένει στον πάγκο για να πάρει κάποιες ανάσες.

Στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να επιστρέψει ο Ανδρέας Τεττέη.