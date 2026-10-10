Ο Ντε Φράι εξήγησε στο Gazzetta τον ρόλο των Κοτσόλη και Νίστρουπ στη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό - Τι είπε για το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων»

Ο Στέφαν Ντε Φράι άνοιξε την καρδιά του στο Gazzetta και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο transfer story για τον Παναθηναϊκό αλλά και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σε κάτι παραπάνω από ένα 24ωρο θα έχουμε την πρώτη σέντρα του ντέρμπι των «αιωνίων» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο, με τον Στέφαν Ντε Φράι να δείχνει το πόσο ανυπομονεί για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Στο πλαίσιο της μεγάλης συνέντευξης που παραχώρησε στο Gazzetta, ο 34χρονος κεντρικός αμυντικός θυμήθηκε τον τρόπο που τον έπεισε το Τριφύλλι για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα αλλά και για το τι περιμένει από το μεγάλο ραντεβού με τους Πειραιώτες.

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Γιατί επέλεξες τον Παναθηναϊκό αυτό το καλοκαίρι; Ποια είναι η ιστορία πίσω από τη μεταγραφή;

«Ο λόγος είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Πέρασα πολύ ωραία στην Ίντερ, όμως δεν έπαιζα πολύ πια. Ήταν η σωστή στιγμή να κάνω μία αλλαγή. Τότε άρχισα να σκέφτομαι τι είναι σημαντικό για μένα. Ήμουν 34 οπότε έπρεπε να είμαι ειλικρινής. Το να βρω ένα κλαμπ στο μέγεθος της Ίντερ στην ηλικία αυτή μάλλον δεν θα συνέβαινε. Κοίταξα το πρότζεκτ, την φιλοδοξία, την ποιότητα της ζωής. Ήμουν ενθουσιασμένος αφότου μίλησα με τον Στέφανο (Κοτσόλη) και τον προπονητή (Νίστρουπ) για τα ιδανικά της ομάδας, για την ιστορία της, ένα μεγάλο κλαμπ όπως ο Παναθηναϊκός, που όταν ήμουν νέος, ήταν το πιο γνωστό κλαμπ στην Ελλάδα. Το να μην έχει κερδίσει για τόσο καιρό αυτή η ομάδα, με κάνει να νιώθω αυτή την επιθυμία να πετύχουμε τώρα που είμαι εδώ. Με κάνει πολύ φιλόδοξο όλο αυτό. Πρόκειται για μία διάσημη ομάδα, που την ήξερα απ' όταν ήμουν μικρός λόγω της παρουσίας στο Champions League. Με ενθουσίασε η ιδέα να έρθω»

Ο κόουτς Νίστρουπ έχει ξεκάθαρες βασικές αρχές. Πόσο βοηθάει αυτό;

«Είναι θεμελιώδες για μία ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος με τον κόουτς, το ίδιο και η ομάδα. Το αισθάνομαι στον τρόπο που δουλεύουν όλοι. Το βλέπεις στο γήπεδο. Προπονούμαστε πολύ, συζητάμε πολύ, έχουμε πολλά μίτινγκ για να συζητήσουμε για καταστάσεις και το πως θα βελτιωθούμε. Είμαι χαρούμενος με αυτό και θα συνεχίσουμε έτσι».

Έχεις παίξει σε μερικά από τα μεγαλύτερα ντέρμπι σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο. Τι έχεις ανακαλύψει για συναισθήματα που περικλείουν το ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού;

«Δεν το έχω βιώσει ποτέ. Θα είναι το πρώτο μου ντέρμπι ''αιωνίων''. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και ανυπομονώ για το ματς αυτό. Ξέρω μόνο ιστορίες από τους παίκτες και τους οπαδούς. Πρέπει να είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για να παίζει ένας παίκτης, οπότε αδημονώ».