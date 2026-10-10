Το Gazzetta, στο πλαίσιο του ντέρμπι των «αιωνίων» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, σας δίνει στο... πιάτο τη «χρυσή» μάχη της μεσαίας γραμμής ανάμεσα στον Πουέρτα και τον Ουναϊ.

Η ώρα του ντέρμπι «αιωνίων» έφτασε. Το πρώτο για τη φετινή σεζόν για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό (11/10, στις 21:00) με τις δύο ομάδες να επιστρέφουν από τη διακοπή ελέω εθνικών ομάδων με μοναδικό στόχο τη νίκη.

Δύο ομάδες που χτίστηκαν από το... μηδέν, με νέο προπονητή, πολλά καινούργια πρόσωπα αλλά έχοντας μία ακριβή περίπτωση στη μεσαία τους γραμμή. Από τη μία, ο Γκουστάβο Πουέρτα για τους Πειραιώτες και από την άλλη ο Αζεντίν Ουναϊ για το Τριφύλλι. Δύο ποδοσφαιριστές που αποτέλεσαν τις ακριβότερες μεταγραφές του φετινού ελληνικού παζαριού και ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους.

Το Gazzetta σας δίνει στο... πιάτο τη μονομαχία των δύο ποδοσφαιριστών που αποτελέσαν τις μεταγραφικές «βόμβες» του καλοκαιριού.

Γκουστάβο Πουέρτα

Από τους ποδοσφαιριστές που εντυπωσίασαν στο Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ με τη φανέλα της Κολομβίας και ένας εκ των πρωταγωνιστών της Ράσινγκ Σανταντέρ για την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια του ισπανικού πρωταθλήματος. Ο Γκουστάβο Πουέρτα έσπασε κάθε ρεκόρ με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό καθώς ανάγκασε τους Πειραιώτες να βγάλουν από τα ταμεία τους το ποσό των 16 εκατ. ευρώ.

Ο Κολομβιανός χαφ προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν με 33 συμμετοχές στην Ισπανία και απολογισμό τρία γκολ και μία ασίστ ενώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν βασικό και αναντικατάστατος μέλος του ομοσπονδιακού προπονητή, έχοντας μία ασίστ στο ενεργητικό του ενώ δεν βγήκε ούτε ως αλλαγή από τα ματς.

Το κόστος της μεταγραφής του αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία τόσο του Ολυμπιακού όσο και γενικότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου, φέρνοντας δονήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αζεντίν Ουναϊ

Ήρθε στον Παναθηναϊκό και την Ελλάδα για πρώτη φορά ως δανεικός τη σεζόν 2024-2025 από τη Μαρσέιγ και κατόρθωσε μέσα στο διάστημα αυτό να δείξει την ποιότητά του κάνοντας τη διαφορά για την ομάδα του και εντυπωσιάζοντας τον κόσμο της με τη... δεξιοτεχνία του με τη μπάλα στα πόδια.

Το αποτύπωμα που άφησε ήταν τόσο ισχυρό που όλοι ήθελαν στο φινάλε της σεζόν ο παίκτης να παραμείνει στην ομάδα, έγινε μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό, αλλά τελικά εκείνος βρήκε την ευκαιρία να πάει στη La Liga μέσω της Τζιρόνα, που ανήκει στο γκρουπ των ομάδων της Μάντσεστερ Σίτι κι έτσι αποφάσισε να αρπάξει την ευκαιρία αυτή.

Ο υποβιβασμός των Καταλανών τον ανάγκασε να αναζητήσει νέο σταθμό στην καριέρα του και το «τριφύλλι» δεν έχασε την ευκαιρία να τον ντύσει και πάλι με τα χρώματά του. Χρειάστηκαν μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, που κράτησαν μέχρι και το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής της ευρωπαϊκής λίστας συγκεκριμένα και σε συνδυασμό με την τεράστια οικονομική υπέρβαση που έγινε για να έρθει συνέβη αυτό που όλοι ποθούσαν.

Ο Μαροκινός μέσος έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού και ήρθε να οδηγήσει την ομάδα στο πρώτο της πρωτάθλημα έπειτα από 16 χρόνια, αλλά και στην είσοδό της στο νέο της «σπίτι» στον Βοτανικό.

Έχει ήδη δείξει τις διαθέσεις του με τα τρία γκολ που έχει σκοράρει σε πέντε παιχνίδια. Στόχος είναι να βελτιώσει αυτή την επίδοση κόντρα στον Ολυμπιακό την Κυριακή (11/10-21:00) απέναντι στον οποίο δεν έχει σκοράρει ποτέ στα ματς που τον έχει αντιμετωπίσει.

Σίγουρα ο Νίστρουπ περιμένει πολλά από κείνον, ειδικά σ' αυτά τα παιχνίδια, γνωρίζοντας πλέον από πρώτο χέρι, την ποιότητα και το ταλέντο που έχει ο 26χρονος «μάγος».