Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός εδώ και 30 χρόνια τέτοια εποχή σημαίνει…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta όλα τα αποτελέσματα των ντέρμπι τέτοια εποχή και βγάζει συμπέρασμα!

Πρώτο ντέρμπι τα σεζόν λοιπόν για τον Ολυμπιακό κι έχει ένα ενδιαφέρον, όπως θα διαπιστώσετε, να τσεκάρουμε τι έχει γίνει στα ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός εδώ και 30 χρόνια όταν αυτά γίνονται τέτοια εποχή, δηλαδή στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, στο δίμηνο από τις αρχές Οκτώβρη έως τις αρχές Δεκέμβρη (δεν έχουν παίξει μεταξύ τους ούτε πριν τις 3 Οκτώβρη, ούτε μετά τις 8 Δεκέμβρη).

Έχουμε και λέμε…

8.12.1996 παλιό Καραϊσκάκη 1-0 με πέναλτι του Τζόρτζεβιτς

1.12.1997 ΟΑΚΑ 3-1 με δύο γκολ του Ίβιτς κι ένα του Τζόρτζεβιτς (είχε μειώσει σε 2-1 ο Βαζέχα)

1.12.2001 ΟΑΚΑ 2-2 με γκολ των Αλεξανδρή, Τζόρτζεβιτς και δύο του Ολιζαντέμπε (από 2-0 σε 2-2!)

22.11.2003 Ριζούπολη 1-1 με σκόρερ τους Στολτίδη και Κωνσταντίνου (από 0-1 σε 1-1)

4.12.2004 Καραϊσκάκη 1-0 με φάουλ του Ριβάλντο

29.11.2009 Καραϊσκάκη 2-0 με δύο του Μήτρογλου!

19.11.2011 Καραϊσκάκη 1-1 με σκόρερ τους Τζιμπούρ και Ζέκα (από 0-1 σε 1-1)

26.10.2014 Καραϊσκάκη 1-0 με γκολ του Αυλωνίτη

6.11.2016 Καραϊσκάκη 3-0 με σκόρερ τους Μποτία, Ελιουνούσι, Ιντέγε

11.11.2018 Καραϊσκάκη 1-1 με σκόρερ τους Σισέ και Κάτσε (από 0-1 σε 1-1)

21.11.2020 Καραϊσκάκη 1-0 με γκολ του Φορτούνη

3.10.2021 Καραϊσκάκη 0-0!

22.10.2023 Καραϊσκάκη 1-1 με σκόρερ τους Καμαρά και Βαγιαννίδη (από 0-1 σε 1-1) και διακοπή στο 50’ με το ματς να το παίρνει ο ΠΑΟ 0-3 στα χαρτιά

Άρα, έχουμε 13 ντέρμπι τέτοια εποχή με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό εδώ και 30 ακριβώς χρόνια, με εφτά νίκες του Ολυμπιακού, έξι ισοπαλίες (μετράω φυσικά τι έγινε μέσα στο γήπεδο το 2023) και καμία νίκη του Παναθηναϊκού!

Δύο τα σημαντικά συμπεράσματα:

Ο Παναθηναϊκός τις έξι ισοπαλίες τις έχει πάρει κατά βάση (για την ακρίβεια τις τέσσερις) με ένα τρόπο, καταφέρνοντας να προηγηθεί στο σκορ, σχεδόν πάντα από το α΄ ημίχρονο, και τελικά φέρνοντας 1-1. Οι άλλες δύο είναι ένα 0-0 κι ένα 2-2, στο οποίο έχανε 0-2 έως το 70ο λεπτό!

Ο Ολυμπιακός τις εφτά νίκες του τις έχει πάρει όλες ανοίγοντας ο ίδιος το σκορ, τις περισσότερες φορές από το α΄ ημίχρονο, και κρατώντας στις έξι το μηδέν πίσω! Σε ένα ακόμη, όγδοο, ντέρμπι άνοιξε το σκορ, το έκανε 2-0, αλλά ισοφαρίστηκε.

Τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός νίκησε τέτοια περίπου εποχή τον Ολυμπιακό εκτός έδρας ήταν στις 2.12.1995, με 2-1 στο παλιό Καραϊσκάκη, με σκόρερ τον Καπουράνη στο τελευταίο λεπτό κι αφού νωρίτερα οι «ερυθρόλευκοι» είχαν χάσει πέναλτι με τον Σκαρτάδο.

Άσχετο: Τι έχει κάνει ο Ρέτσος στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού; Στη Λιβαδειά είχε μία καρφωτή κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ. Με τη Γιαγκελόνια είχε ένα σουτ στο οριζόντιο δοκάρι και μία κεφαλιά την οποία έδιωξε ο γκολκίπερ για να σκοράρει στο ριμπάουντ ο Γκονζάλες. Το γυροφέρνει το γκολ ο αρχηγός του Ολυμπιακού.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τρεις Πορτογάλοι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν σκοράρει κατά του Παναθηναϊκού. Ο Κάρμο σε 1-1 στο Καραϊσκάκη, ο Τσικίνιο σε 4-2 στο Καραϊσκάκη κι ο Ζέλσον σε 2-0 στη Λεωφόρο. Άντε και στον Ζότα αύριο!

Αυτός που μπορεί να λείψει από τον Ολυμπιακό πραγματικά είναι ο Ρόντινεϊ, που είχε φοβερή παράδοση με τον Παναθηναϊκό. Του είχε βάλει δύο γκολ και είχε και πέντε ασίστ!

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍