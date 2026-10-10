Παναθηναϊκός: Με Λιβάι Γκαρσία στην αποστολή για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - Παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση
Όλα έτοιμα στον Παναθηναϊκό για το σπουδαίο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στο Φάληρο, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να κάνει γνωστή την αποστολή και μέσα σε αυτή να βάζει και τον Λιβάι Γκαρσία ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά στις θεραπείες που έκανε μετά το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε με την εθνική του ομάδα.
Στην τελευταία προπόνηση του Τριφυλλιού βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος είχε την ευκαιρία να μιλήσει και με τον Δανό προπονητή αλλά και τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη.
Αναλυτικά η αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ-Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ.
You know what time it is. ⏳☘️ #Panathinaikos #PAOFC #slgr #OLYPAO https://t.co/cyM8Wx8p8L— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 10, 2026
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