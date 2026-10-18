Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (18/10) (Live από το Gazzetta) τον Αστέρα Τρίπολης, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να διατηρήσει την θέση του στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.
Το «τριφύλλι» μετά την ήττα με 1-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την περασμένη Κυριακή, επιστρέφει στο ΟΑΚΑ και περιμένει την ομάδα από την Αρκαδία, για το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής της Superleague.
Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 17:30, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη τόσο από τον ΣΚΑΙ ,όσο και από το Sport Fm TV.
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