Το απαιτητικό πρόγραμμα της ΑΕΚ ως το τέλος του 2026 και οι δύσκολες ημερομηνίες με τα ντέρμπι και τις μεγάλες αναμετρήσεις του Champions League.

Η διακοπή των τριών εβδομάδων για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων βρίσκει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ τέσσερις βαθμούς πίσω από την κορυφή στο πρωτάθλημα λόγω των απωλειών που είχε με Κηφισιά και Αστέρα εκτός έδρας και στη League Phase του Champions League, όπου ξεκίνησε με το δεξί την παρουσία της στα αστέρια με τη νίκη επί της ΛΑΣΚ.

Η ΑΕΚ ως τώρα παρουσιάζει δύο διαφορετικά πρόσωπα στα εντός και στα εκτός έδρας παιχνίδια, όπως έχουμε αναλύσει. Κάτι στο οποίο μετά τη διακοπή ο Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να βρει λύση καθώς μακροπρόθεσμα μόνο η σταθερότητα θα μπορέσει να διατηρήσει την ΑΕΚ ως το τέλος στη διεκδίκηση του τίτλου. Είναι κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα πέρυσι με την πανάξια κατάκτηση του πρωταθλήματος, το οποίο και φέτος είναι ο βασικός στόχος, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Νίκολιτς.

Οι κιτρινόμαυροι καλούνται να έχουν συνέχεια και συνέπεια σε καλές εμφανίσεις και αποτελέσματα μέσα στο επόμενο διάστημα που θα τους φέρει αντιμέτωπους με μεγάλα παιχνίδια καθώς το πρόγραμμα γίνεται πολύ πιο απαιτητικό. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ξεχωριστές ευρωπαϊκές προκλήσεις στη League Phase του Champions League κόντρα σε μεγάλες ομάδες, ενώ θα έρθουν στην πορεία και τα ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ο Νίκολιτς δεδομένα θα χρειαστεί όλο το φάσμα του ρόστερ καθώς θα πρέπει να ανοίξει το ροτέισον.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα πρόγραμμα μέχρι τα Χριστούγεννα και το τέλος του 2026 κατά τη διάρκεια του οποίου δεν υπάρχει κανένα μεσοβδόμαδο κενό από τη στιγμή που είναι πολύ πιθανό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που δεδομένα θα αναβληθεί να μεταφερθεί στις 16 Δεκέμβρη. Στη μόνη κενή ημερομηνία που υπάρχει δηλαδή στο πρόγραμμα της ΑΕΚ μέχρι το τέλος του έτους.

Η εβδομάδα της Αγγλίας

Το ξεκίνημα μετά τη διακοπή θα φέρει την παραμονή της ομάδας για μια εβδομάδα στην Αγγλία για τα παιχνίδια του Champions League με Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ στις 14 Οκτωβρίου και Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ στις 20 Οκτωβρίου. Φυσικά με την επανέναρξη προηγείται το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια (10/10) και έπειτα η ομάδα για επτά μέρες θα κάνει focus στα δύο ευρωπαϊκά ματς παραμένοντας στο Νησί, με τον Νίκολιτς να θέλει με αυτόν τον τρόπο να κρατήσει απόλυτα συγκεντρωμένους τους παίκτες του για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει το εντός έδρας ματς με τον Παναιτωλικό (24/10) και έπειτα η Ένωση θα έχει μπροστά της το πρώτο μεγάλο εμπόδιο.

ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Ρεάλ στη σειρά

Μέχρι την επόμενη διακοπή του Νοέμβρη για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων η ΑΕΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει μέσα σε μια εβδομάδα τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το Κύπελλο (27, 28 ή 29/10), τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα (1/11) και τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη League Phase του Champions League (4/11). Τρεις πολύ δυνατές αναμετρήσεις σε διάστημα μιας εβδομάδας, το οποίο θα κορυφωθεί με τη λαμπερή αναμέτρηση κόντρα στη «Βασίλισσα». Ένα απαιτητικό σερί αγώνων, το οποίο θα οδηγήσει στη διακοπή των δύο εβδομάδων για τις Εθνικές, με την ΑΕΚ πριν από αυτήν να έχει το εντός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό (8/11).

Χωρίς... ανάσα με ντέρμπι και Champions League

Με την επανέναρξη μετά τη διακοπή του Νοέμβρη την ΑΕΚ περιμένει ένα επίσης δυνατό σερί αναμετρήσεων, στο οποίο θα κριθούν αρκετά πράγματα ως προς την Ευρώπη, έχοντας ενδιάμεσα και ντέρμπι. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτα θα έρθει η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα στις 21 Νοεμβρίου. Τρεις μέρες αργότερα (24/11) η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Κόμο στην Ιταλία, ενώ την Κυριακή (29/11) θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μεσοβδόμαδα (2/12) θα έχει το εντός έδρας ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολης, όπου ο Νίκολιτς θα κάνει σίγουρα το κλασικό ολικό ροτέισον, για να ακολουθήσει το Σάββατο (5/12) ακόμα ένα ντέρμπι, αυτή τη φορά κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Τρεις ημέρες αργότερα στις 8 Δεκέμβρη η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Γαλατάσαραϊ, σε ένα ματς που δεδομένα όποια αποτελέσματα κι αν έχει φέρει ως τότε στη League Phase του Chamnpions League, θα θέλει τη νίκη.

Η τελευταία τριάδα πριν τα Χριστούγεννα

Από εκεί και έπειτα για το κλείσιμο του έτους η Ένωση θα έχει μπροστά της το παιχνίδι με τον Βόλο Elabet στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 13 Δεκεμβρίου, μεδοβδόμαδα θα προκύψει πιθανότατα το εξ αναβολής παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στις 16 Δεκέμβρη, ενώ το τελευταίο ματς πριν τα Χριστούγεννα θα είναι αυτό στο Βικελίδης κόντρα στον Άρη στις 20 Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ μέχρι το τέλος του 2026