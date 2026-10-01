Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα (4/11) για το Champions League.

Μπορεί το πολύ σπουδαίο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League να απέχει κάτι περισσότερο από ένα μήνα (4/11), ωστόσο υπάρχει ήδη μια δεδομένη απουσία για τους Μαδριλένους.

Αυτή αφορά τον Ραούλ Ασένσιο, καθώς το πρωί της Πέμπτης (1/10) υπεβλήθη σε επέμβαση στην κνήμη του δεξιού ποδιού του και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 4 μήνες, με την επιστροφή του να βαδίζει για τον Φεβρουάριο του 2027.

Ο 23 ετών Ισπανός αμυντικός αποτέλεσε πέρυσι κομμάτι στο ροτέισον της «βασίλισσας», έχοντας 34 συμμετοχές με 2 γκολ και μια ασίστ.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ:

Ο παίκτης μας Ραούλ Ασένσιο υποβλήθηκε σήμερα με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση από τον Δρ. Μανουέλ Λέγιες για κάταγμα κόπωσης στην κνήμη του δεξιού ποδιού. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ασένσιο θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης τις επόμενες ημέρες.