ΑΕΚ: Χωρίς Ασένσιο η Ρεάλ, μένει εκτός μέχρι το νέο έτος
Μπορεί το πολύ σπουδαίο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League να απέχει κάτι περισσότερο από ένα μήνα (4/11), ωστόσο υπάρχει ήδη μια δεδομένη απουσία για τους Μαδριλένους.
Αυτή αφορά τον Ραούλ Ασένσιο, καθώς το πρωί της Πέμπτης (1/10) υπεβλήθη σε επέμβαση στην κνήμη του δεξιού ποδιού του και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 4 μήνες, με την επιστροφή του να βαδίζει για τον Φεβρουάριο του 2027.
Ο 23 ετών Ισπανός αμυντικός αποτέλεσε πέρυσι κομμάτι στο ροτέισον της «βασίλισσας», έχοντας 34 συμμετοχές με 2 γκολ και μια ασίστ.
Η ανακοίνωση της Ρεάλ:
Ο παίκτης μας Ραούλ Ασένσιο υποβλήθηκε σήμερα με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση από τον Δρ. Μανουέλ Λέγιες για κάταγμα κόπωσης στην κνήμη του δεξιού ποδιού. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Ασένσιο θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης τις επόμενες ημέρες.
Nuevo parte médico de Asencio. https://t.co/TOYztzQK7A— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 1, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.