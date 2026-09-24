ΑΕΚ: Παραμένει για μια εβδομάδα στην Αγγλία για Σαχτάρ και Σίτι
Οπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, η ΑΕΚ έκανε σοβαρές σκέψεις για παραμονή στην Αγγλία την εβδομάδα των αγώνων με Σαχτάρ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στις 14 Οκτώβρη και Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» στις 20 Οκτώβρη. Κάτι που θα έκανε την ΑΕΚ να προχωρήσει σε αίτημα αναβολής της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στις 17 Οκτώβρη, όπως είχε επιβεβαιώσει και ο Μάρκο Νίκολιτς.
Η ΑΕΚ πήρε την οριστική απόφαση να παραμείνει στην Αγγλία, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθεί με τα ταξίδια και να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι η Ένωση το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει σε αίτημα για αναβολή του ματς πρωταθλήματος κάνοντας χρήση του δικαιώματος που έχει.
Επίσης μένει να διευθετηθούν και οι λεπτομέρειες ώστε η ΑΕΚ να κλείσει συγκεκριμένο προπονητικό κέντρο για τις προπονήσεις της στο Νησί, κάτι για το οποίο ήταν σε επαφές το τελευταίο διάστημα.
Όσον αφορά το ματς με τον Ατρόμητο, το οποίο θα αναβληθεί, υπάρχει κενή ημερομηνία στις 16 Δεκεμβρίου, όπως είχε τονίσει και ο Νίκολιτς και είναι πιθανό να μετατεθεί για τότε από τη στιγμή που η απόφαση της ΑΕΚ πάρθηκε πλέον οριστικά.
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