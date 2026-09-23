Τα σκαμπανεβάσματα που παρουσιάζει στις εμφανίσεις της η ΑΕΚ από τα εντός στα εκτός έδρας παιχνίδια με τη βοήθεια και του Wyscout.

Χρειάστηκε να έρθει το τρίτο εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος για να πάρει τη νίκη η ΑΕΚ μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την Ένωση ως τώρα να παρουσιάζει δύο διαφορετικά πρόσωπα. Ένα πολύ δυναμικό στα εντός έδρας παιχνίδια όπου είναι επιβλητική και ένα στα εκτός, όπου δείχνει μακριά από τα καλά της στάνταρ αφήνοντας ως τώρα βαθμούς στις ισοπαλίες κόντρα σε Κηφισιά και Αστέρα και παίρνοντας ένα δύσκολο διπλό στον Βόλο.

Αντίθετα στα παιχνίδια στην Allwyn Arena μπαίνει αποφασιστικά και με ωραίο ποδόσφαιρο όχι μόνο παίρνει εύκολες νίκες, αλλά σκοράρει και πολλά γκολ. Πάρτι απέναντι στη Λέφσκι για την πρόκριση στη League Phase του Champions League, άνετες νίκες με ευρύ σκορ τόσο απέναντι στον Ηρακλή όσο και απέναντι στον Άρη και ξεκίνημα με το δεξί στον κόσμο των... αστεριών με το 1-0 επί της ΛΑΣΚ, το οποίο ήρθε πιο εύκολα απ' ότι δείχνει το τελικό σκορ. Συν τα οκτώ γκολ στο Κύπελλο με τον Πανσερραϊκό, ωστόσο δεν θα ήταν δίκαιο να το βάλουμε στην εξίσωση.

Το πρόβλημα που παρουσιάζει η ΑΕΚ είναι σε μεγάλο βαθμό πνευματικό και έχει να κάνει με τη συγκέντρωση και την αποφασιστικότητα. Τόσο στον τρόπο που μπαίνει στα παιχνίδια, όσο και σε στιγμές μέσα σε αυτά, ενώ δεν παρουσιάζει την ίδια ένταση και αυτοπεποίθηση που δείχνει στα ματς στην Allwyn Arena. Στην πρώτη γκέλα στην Κηφισιά η ΑΕΚ έχει πραγματοποιήσει μια πολύ κακή εμφάνιση, δεν έχει μπει ποτέ στο παιχνίδι και όχι μόνο δεν είχε απειλήσει ουσιαστικά ολοκληρώνοντας το ματς με το φτωχό 0,84 xGoals σύμφωνα με το Wyscout, αλλά είχε και εκτεθειμένη την άμυνά της από το ξεκίνημα επιτρέποντας στον αντίπαλο να δημιουργήσει ευκαιρίες ίσες με 1,58 γκολ.

Με λίγα λόγια η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε χάσει εκείνο το βράδυ στη Λεωφόρο, απλά δεν δέχθηκε γκολ πρώτη, πήρε το προβάδισμα και το πλήρωσε στο τέλος με την ισοφάριση. Γενικότερα η ΑΕΚ παρουσιάζει αυτό το πρόβλημα γιατί και στην Τρίπολη με τον Αστέρα προηγήθηκε, αλλά δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμα, κάτι που έκανε με επιτυχία πέρυσι σε πολλές περιπτώσεις. Εκεί η έλλειψη συγκέντρωσης είχε να κάνει ξεκάθαρα με το τελείωμα των φάσεων καθώς η φοβερή αναποτελεσματικότητά της στην τελική προσπάθεια της στοίχισε άλλους δύο βαθμούς. Με αποκορύφωμα φυσικά τις δύο τεράστιες χαμένες ευκαιρίες του Γιόβιτς στο φινάλε, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ έχει δημιουργήσει σύμφωνα με το Wyscout 3,36 xGoals, αλλά έχει σκοράρει μόλις μια φορά!

Και στον Βόλο, όμως, παρά το διπλό, η ΑΕΚ δεν ικανοποίησε συνολικά με την εμφάνισή της. Μπορεί στο δεύτερο μέρος να έγινε πιεστική παίρνοντας το τρίποντο, όμως αυτό το οφείλει στην κλάση του Γιόβιτς. Η Ένωση στο πρώτο μέρος ήταν χειρότερη και από το ματς με την Κηφισιά και από το παιχνίδι στην Τρίπολη, με την άμυνά της να είναι εκτεθειμένη από το ξεκίνημα και να γλιτώνει ένα σίγουρο γκολ μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βόλος Elabet ολοκλήρωσε το παιχνίδι με πιο ουσιαστικές ευκαιρίες που έφτασαν τα 2,18 xGoals. Αντίθετα η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος εμφάνισε μεγάλη αδυναμία στη δημιουργία και στην παραγωγή φάσεων και δεν ήταν πειστική. Τα xGoals της στο φινάλε έπιασαν το 1,73 και μέσα σε αυτό ήταν και το πέναλτι του Γιόβιτς που ανεβάζει το ποσοστό πάνω από το 1 στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη διακοπή θα πρέπει να βρει αυτή την ισορροπία μεταξύ των εντός και των εκτός έδρας αγώνων καθώς το πιο σημαντικό προκειμένου να διατηρηθείς στην κορυφή και να παραμείνεις ανταγωνιστικός ως το τέλος είναι η σταθερότητα. Κάτι που είχε σε μεγάλο βαθμό την περσινή σεζόν η ΑΕΚ κατακτώντας πανάξια το πρωτάθλημα. Φυσικά αυτό φέτος καλείται να το κάνει έχοντας παράλληλα να δίνει και τα πολύ πιο απαιτητικά ματς του Champions League σε σχέση με τα περσινά του Conference. Κι αυτή είναι η μεγάλη της πρόκληση.