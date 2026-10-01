Το διάστημα των τριών εβδομάδων, οι περισσότεροι διεθνείς από κάθε άλλη φορά και η επανέναρξη του Σαββάτου δημιουργούν μια ξεχωριστή συνθήκη για τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ σε αυτή τη διακοπή.

Διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις για τους συλλόγους με τους παίκτες να είναι σκορπισμένοι σε όλα τα σημεία του ορίζοντα για τις υποχρεώσεις των Εθνικών τους ομάδων. Ανέκαθεν αυτή η περίοδος ήταν δύσκολη για τους προπονητές των μεγάλων ομάδων καθώς δεν μπορούν να δουλέψουν όπως θα το επιθυμούσαν για να βελτιώσουν πράγματα. Αυτό ισχύει και για τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και ειδικά σε αυτή τη διακοπή που για πρώτη φορά έχει διάρκεια τριών εβδομάδων, αντί για δύο, όπως συνηθίζεται. Κάτι στο οποίο είχε αναφερθεί ο Σέρβος τεχνικός μιλώντας για κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο.

Αυτή είναι η πρώτη βασική ιδιαιτερότητα που έχει να διαχειριστεί ο Νίκολιτς καθώς το γκρουπ του θα επιστρέψει στα Σπάτα στο σύνολό του μετά από δυόμιση εβδομάδες, τη στιγμή που για πρώτη φορά είχε τόσο μεγάλο αριθμό διεθνών. Πάντα σε αυτά τα κενά για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων ο Νίκολιτς είχε αρκετές απουσίες, ωστόσο αυτή τη φορά ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο σε μια δεύτερη διαφοροποίηση. Συνολικά 13 είναι οι παίκτες που λείπουν στις Εθνικές τους (Πήλιος, Κάιρινεν, Μαρίν, Βιτάλις, Αριάγκα, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Μάγερ, Γιόβιτς, Ζίνι, Γκεοργκίεφ, Αλεξίου, Καλοσκάμης) και θα ήταν 16 αν οι Στρακόσια, Ρότα και Βάργκα δεν ήταν τραυματίες. Σε κάθε περίπτωση και αυτοί δεν υπολογίζονταν με συνέπεια τα Σπάτα να αδειάσουν μιας και οι επιλογές από την πρώτη ομάδα ήταν λιγοστές με τους μισούς και βάλε να απουσιάζουν.

Ωστόσο, στη διακοπή που διανύουμε και ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων την επόμενη εβδομάδα υπάρχει και μια τρίτη ιδιαιτερότητα που έχει να διαχειριστεί ο Νίκολιτς. Ενώ στις προηγούμενες διακοπές η ΑΕΚ επέστρεφε στα ματς Κυριακή, τώρα θα επιστρέψει Σάββατο (10/10) αντιμετωπίζοντας τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κι αυτό γιατί ακολουθεί εβδομάδα Champions League με την Ένωση να κοντράρεται την Τετάρτη (14/10) με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ παραμένοντας στη συνέχεια στην Αγγλία και για το ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι (20/10). Τι σημαίνει αυτό; Μια μέρα λιγότερη στην έτσι κι αλλιώς «κουτσουρεμένη» προετοιμασία καθώς η πλειοψηφία των διεθνών παίζει Δευτέρα και Τρίτη με συνέπεια ο Νίκολιτς να μπορεί να έχει μαζεμένο το σύνολό του στα Σπάτα, λαμβάνοντας υπόψιν και τις επιστροφές από τα ταξίδια, ουσιαστικά από την Πέμπτη για να δώσει μετά από δύο μέρες το ματς πρωταθλήματος.

Μάλιστα, τη συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα της μιας μέρας λιγότερης στην προετοιμασία του αγώνα που ακολουθεί μετά τη διακοπή θα την έχει και τον Νοέμβριο. Και σε εκείνη τη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων, η οποία βέβαια θα έχει κανονική διάρκεια δύο εβδομάδων, η ΑΕΚ θα έχει παιχνίδι το Σάββατο (21/11) κόντρα στην Καλαμάτα εκτός έδρας καθώς και τότε θα ακολουθεί ματς Champions League με την Κόμο στην Ιταλία την Τρίτη (24/11). Αυτό που προέχει για τον Νίκολιτς πάντως είναι η επάνοδος των διεθνών χωρίς προβλήματα τραυματισμών και η σωστή αποκατάσταση των Στρακόσια, Ρότα και Βάργκα, με τους κιτρινόμαυρους να ετοιμάζονται ως το τέλος του 2026 για ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη με 17 παιχνίδια, μέσα στα οποία θα υπάρχουν ντέρμπι και μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις.