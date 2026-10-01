Ο Βόλος Elabet είναι πλέον ουραγός μετά την ποινή αφαίρεσης βαθμών από την Επιτροπή Δεοντολογίας.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας επέβαλε ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών στον Βόλο Elabet, έπειτα κι από τα πορίσματα της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) για τα παιχνίδια με τον Πανσερραϊκό στα playouts της σεζόν 2024-25 στη Super League.

Η ομάδα της Μαγνησίας τιμωρήθηκε με αφαίρεση 3 βαθμών και ο Πανσερραϊκός με αφαίρεση 4 βαθμών στη Super League 2. Η Super League έχει ήδη διαμορφώσει τη νέα βαθμολογία με την ποινή του Βόλου Elabet, που είναι πλέον ουραγός.

Αναλυτικά η βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΠΑΟΚ 12

3. ΑΕΚ 11

4. ΟΦΗ 10

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5. Ολυμπιακός 10

6. Παναιτωλικός 9

7. Άρης 7

8. Ηρακλής 6

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9. Κηφισιά 5

10. Καλαμάτα 4

11. Ατρόμητος 2

12. Αστέρας AKTOR 2

13. Λεβαδειακός 1

14. Βόλος Elabet -1

