Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την έξυπνη διαχείριση που χρειάζεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ για το απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ΑΕΚ, όπως και όλες οι ομάδες, έμαθαν χθες το ακριβές πρόγραμμα που έχουν μπροστά τους στο πρωτάθλημα μέχρι και τις αρχές του Γενάρη. Η Ένωση γνώριζε βασικά τις αγωνιστικές, απλά έμαθε και τους ορισμούς σε μέρες και ώρες και σε συνάρτηση με τις αναμετρήσεις της στη League Phase του Champions League. Και αν βάλουμε μέσα και το Κύπελλο, τότε, όπως το ξέραμε άλλωστε, διαμορφώνεται ένα απαιτητικό καλεντάρι με συνεχόμενα ματς.

Ήταν κάτι που η ΑΕΚ το είχε και πέρυσι με το Conference League, ωστόσο φέτος οι απαιτήσεις αυξάνονται ακόμα περισσότερο. Το επίπεδο του Champions League είναι κάτι τελείως διαφορετικό με την ενέργεια, τη συγκέντρωση και την απόδοση να πρέπει να είναι στη... στρατόσφαιρα. Συνεπώς μιλάμε για κάτι άλλο σε σχέση με την περσινή χρονιά, στο οποίο η ΑΕΚ καλείται να ανταποκριθεί.

Σε αυτόν τον δρόμο ως τις αρχές Γενάρη μεσοβδόμαδα κενά δεν υπάρχουν. Τα παιχνίδια διαδέχονται το ένα το άλλο κάθε τρεις με τέσσερις μέρες με την ΑΕΚ να έχει ως πρώτο στόχο το πρωτάθλημα, όπως έχει τονίσει αρκετές φορές ο Νίκολιτς, αλλά και να παραμείνει ανταγωνιστική μέχρι τέλους στη League Phase του Champions League, έχοντας ξεκινήσει ιδανικά με την άψογη εμφάνιση και τη νίκη επί της ΛΑΣΚ.

Η σωστή και έξυπνη διαχείριση συνεπώς θα είναι το κλειδί σε αυτό το γεμάτο καλεντάρι που έχει μπροστά της η ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς δεδομένα θα χρειαστεί όλο το φάσμα του ρόστερ για πρωτάθλημα, Champions League και Κύπελλο και όλοι θα πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμοι. Το είδαμε για παράδειγμα με την περίπτωση του Μπρινιόλι έπειτα από το απρόοπτο που προέκυψε με τον τραυματισμό του Στρακόσια. Ο Ιταλός γκολκίπερ ήταν όπως έπρεπε στην πρεμιέρα των αστεριών απέναντι στη ΛΑΣΚ, επιβεβαιώνοντας το πόσο σημαντικό είναι να διαθέτεις δύο ικανότατες επιλογές στον «άσο».

Αυτό ακριβώς θα χρειαστεί ο Νίκολιτς σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Παίκτες που θα είναι έτοιμοι να μπουν και να προσφέρουν είτε έρχονται από τον πάγκο, είτε βρίσκονται στην ενδεκάδα παιχνίδι με το παιχνίδι καθώς ναι μεν υπάρχει ένας βασικός κορμός ενδεκάδας, ωστόσο όλοι είναι μέλη του βασικού rotation και πρέπει να αξιοποιηθούν με έξυπνο τρόπο προκειμένου η ΑΕΚ να είναι πάντα ανταγωνιστική ακόμα και όταν το πρόγραμμα ζορίζει πολύ. Διότι θα έρθουν και αυτές οι στιγμές.

Μετά τη διακοπή έρχεται μια σειρά αγώνων με Σαχτάρ στο Λονδίνο, Ατρόμητο στο Περιστέρι και Μάνστεστερ Σίτι πάλι στην Αγγλία από Τετάρτη σε Τρίτη, ενώ μια εβδομάδα αργότερα με ενδιάμεσα το εντός με Παναιτωλικό ξεκινάει μια ακόμα πιο δύσκολη τριάδα αγώνων σε διάστημα οκτώ ημερών που περιλαμβάνει ΠΑΟΚ εκτός για το Κύπελλο, ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα και αμέσως μετά η συνάντηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αλλά και η συνέχεια περιλαμβάνει επίσης σειρά απαιτητικών ματς από τα τέλη του Νοέμβρη με Κόμο εκτός, ΠΑΟΚ εντός και Ολυμπιακό εκτός, για να ακολουθήσει λίγες μέρες μετά η αναμέτρηση με τη Γαλατάσαραϊ στην Allwyn Arena σε διάστημα δύο εβδομάδων. Το καλό είναι πως για την Ευρώπη οι τρεις βαθμοί με τη ΛΑΣΚ αποτελούν σημαντικό καύσιμο για να διατηρήσουν την ΑΕΚ στο παιχνίδι όσο εξελίσσεται η διοργάνωση και ψηλώνουν τα εμπόδια, έχοντας παράλληλα το «πρέπει» για νίκη σε όλες τις αναμετρήσεις του πρωταθλήματος.

Αυτό το «πρέπει» για τον Νίκολιτς υπάρχει πάντα για το επόμενο παιχνίδι. Γιατί εμείς μπορεί να αναλύουμε και καλώς να το κάνουμε, αλλά την ίδια στιγμή καλώς και ο Σέρβος κόουτς θέλει να έχει συνεχώς τους παίκτες του προσηλωμένους στην αναμέτρηση που ακολουθεί, όποια κι αν είναι αυτή, και όχι στο τι υπάρχει στην πορεία. Και για τον Νίκολιτς αυτό που μετράει τώρα είναι το ματς της Κυριακής στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα.

Με εξαίρεση το Κύπελλο, η ΑΕΚ δεν έχει διπλό ως τώρα, κάτι που επιβάλλεται να πετύχει στην αναμέτρηση της Κυριακής. Οι κιτρινόμαυροι αντέδρασαν πραγματικά μετά την γκέλα με την Κηφισιά με την πεντάρα στον Άρη και την ευρωπαϊκή νίκη επί της ΛΑΣΚ βγάζοντας παράλληλα όμορφα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Για τον Νίκολιτς δεν υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από το να συνεχίσουν οι παίκτες του με την ίδια εικόνα και την ίδια νοοτροπία και απέναντι στον Αστέρα και να φύγουν με το διπλό. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι επιλογές θα κάνει για το αρχικό σχήμα μετά τα δύο τελευταία παιχνίδια. Η λογική λέει πως κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις ίσως υπάρξουν, αλλά για αυτά θα πούμε περισσότερα σήμερα και αύριο.