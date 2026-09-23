Ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να ληφθούν στη Μασσαλία για την αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό στις 15 Οκτωβρίου.

Συναγερμός στη Γαλλία για την αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό. Ο Ρονάν Ντελκρουά, αξιωματούχος της γαλλικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού (DNLH), αναφέρθηκε στο παιχνίδι μιλώντας στο RMC Sport, εξηγώντας ότι οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με μεγάλη μετακίνηση οπαδών απαιτούν εκτεταμένη προετοιμασία. «Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ιδιαίτερα με το νέο format, έχουν πάντα έναν βαθμό απρόβλεπτου. Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις επερχόμενες επισκέψεις της Γαλατασαράι, η οποία θα έρθει δύο φορές στη Γαλλία, πρώτα στη Λιλ και στη συνέχεια στο Παρίσι.

Έχουμε επίσης τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα έρθει στη Μασσαλία στα μέσα Οκτωβρίου. Γνωρίζουμε τις αντιπαλότητες που υπάρχουν με ορισμένους ελληνικούς συλλόγους, όπως και τη φιλική σχέση που διατηρούν οι οπαδοί της Μαρσέιγ με εκείνους της ΑΕΚ. Επομένως, είναι αυτονόητο ότι θα παρακολουθήσουμε πολύ στενά αυτές τις αναμετρήσεις», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Ντελκρουά, οι συγκεκριμένοι αγώνες απαιτούν σημαντική προεργασία και ισχυρά μέτρα ασφαλείας, καθώς τόσο οι ελληνικοί όσο και οι τουρκικοί σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό φιλάθλων στις εξέδρες των φιλοξενούμενων, μεταξύ άλλων και λόγω της παρουσίας πολυπληθών κοινοτήτων στις ευρωπαϊκές χώρες. «Πρόκειται για παιχνίδια που απαιτούν μεγάλη προετοιμασία, καθώς αναμένονται σημαντικοί αριθμοί θεατών. Οι τουρκικές και οι ελληνικές ομάδες γεμίζουν τις εξέδρες των φιλοξενούμενων, ιδιαίτερα χάρη και στη διασπορά. Έχουμε μπροστά μας ορισμένες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο κινδύνου», πρόσθεσε.

Η προετοιμασία αρχίζει αμέσως μετά την κλήρωση

Ο σχεδιασμός για τέτοιου είδους αναμετρήσεις αρχίζει ουσιαστικά από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η κλήρωση, με τη συμμετοχή της UEFA, των συλλόγων και των αρμόδιων αστυνομικών αρχών. «Μόλις πραγματοποιηθεί η κλήρωση, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία διοργανώνει ένα μεγάλο σεμινάριο, στο οποίο συμμετέχουν οι υπεύθυνοι ασφαλείας της ίδιας της UEFA, εκπρόσωποι των συλλόγων και στελέχη των τοπικών αστυνομικών αρχών.

Εκεί γίνεται η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το προφίλ των οπαδών, τον αριθμό όσων αναμένεται να ταξιδέψουν, αλλά και τα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει η γηπεδούχος ομάδα για την υποδοχή των φιλάθλων των φιλοξενούμενων. Παράλληλα, η αστυνομία παρέχει τις δικές της κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους», εξήγησε.

Στη συνέχεια, οι γαλλικές αρχές έρχονται σε επαφή με τις αντίστοιχες ελληνικές, προκειμένου να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες και να προχωρήσουν στην αξιολόγηση του κινδύνου. «Περίπου έναν μήνα πριν από την αναμέτρηση, η τοπική αστυνομία και ο νομάρχης πραγματοποιούν μια πρώτη σύσκεψη για την αξιολόγηση της απειλής και του κινδύνου και για τον σχεδιασμό των μέτρων. Ακολουθεί δεύτερη σύσκεψη λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα, στην οποία οριστικοποιείται και παρουσιάζεται το επιχειρησιακό σχέδιο».

«Θα είναι αγώνας πολύ υψηλού κινδύνου»

Ο Ντελκρουά διευκρίνισε ότι η επίσημη κατηγοριοποίηση του αγώνα από την DNLH γίνεται 48 ώρες πριν από τη σέντρα, καθώς τα δεδομένα μπορούν να μεταβληθούν μέχρι την τελευταία στιγμή, ανάλογα και με τις πληροφορίες για τις μετακινήσεις οπαδών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Ωστόσο, για το Μαρσέιγ - Ολυμπιακός ήταν σαφής: «Δεν προχωρούμε σε κατηγοριοποίηση πριν από την προβλεπόμενη στιγμή. Αυτό για το οποίο μπορούμε να είμαστε βέβαιοι είναι ότι θα πρόκειται για έναν αγώνα πολύ υψηλού κινδύνου και αναγκαστικά θα καταταχθεί σε υψηλό επίπεδο, καθώς υπάρχουν υπαρκτοί κίνδυνοι».