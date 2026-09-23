Η επιλογή του Ροντρίγκεθ για την Κ19, η παραμονή του Ρούμπιο στον Ολυμπιακό Β’ και η έλευση του Αλγκουαθίλ αποτυπώνουν την ενιαία λογική σε όλα τα επίπεδα στον Ολυμπιακό

Ο ερχομός του Νταβίδ Ροντρίγκεθ στην Κ19 του Ολυμπιακού, η παραμονή του Άλβαρο Ρούμπιο στον Ολυμπιακό Β’ και, φυσικά, η παρουσία του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στην τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας δεν αποτελούν τρεις ανεξάρτητες επιλογές. Αντιθέτως, εντάσσονται σε μία ευρύτερη λογική που φαίνεται να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στον οργανισμό: ο Ολυμπιακός να έχει κοινή αγωνιστική ταυτότητα από την πρώτη ομάδα μέχρι τις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες.

Η φιλοσοφία είναι σχετικά απλή στη θεωρία, αλλά απαιτεί συνέπεια στην πράξη. Η Κ19 και ο Ολυμπιακός Β’ δεν θα πρέπει να αποτελούν δύο ξεχωριστούς κόσμους, με διαφορετικές ποδοσφαιρικές αρχές και διαφορετικές απαιτήσεις. Ο στόχος είναι οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα της πυραμίδας να εκπαιδεύονται σε ένα περιβάλλον που θα έχει όσο το δυνατόν περισσότερα κοινά στοιχεία με εκείνο που θα συναντήσουν αργότερα στην πρώτη ομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επιλογή του Νταβίδ Ροντρίγκεθ για την Κ19 αντί του Γιώργου Σίμου, που άφησε έργο και το αναγνωρίζουν άπαντες στον Ρέντη. Η ισπανική του καταγωγή ασφαλώς αποτελεί ένα κοινό σημείο με τον Αλγκουαθίλ και το επιτελείο του, όμως δεν είναι ο μοναδικός λόγος. Η επιλογή έχει να κάνει κυρίως με την ποδοσφαιρική αντίληψη και τις αρχές πάνω στις οποίες θέλει ο Ολυμπιακός να χτίσει τα επόμενα χρόνια.

Ο Ροντρίγκεθ καλείται να δουλέψει με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές με τρόπο που θα βρίσκεται σε αρμονία με όσα ζητά ο Ρούμπιο από τον Ολυμπιακό Β’ και με όσα θέλει να περάσει ο Αλγκουαθίλ στην πρώτη ομάδα.

Δεν σημαίνει ότι όλες οι ομάδες θα αγωνίζονται με απολύτως ίδιο τρόπο ή ότι η Κ19 θα αποτελεί… μικρογραφία της πρώτης ομάδας. Οι ηλικίες, οι ανάγκες και το επίπεδο των ποδοσφαιριστών διαφοροποιούν αναπόφευκτα την καθημερινότητα.

Υπάρχουν, όμως, κοινές ποδοσφαιρικές αρχές. Ο τρόπος με τον οποίο θέλουν να αναπτύσσονται οι παίκτες, η συμπεριφορά με την μπάλα, οι απαιτήσεις χωρίς αυτήν, η ένταση, η πίεση, η κυκλοφορία, τα επιθετικά χαρακτηριστικά και κυρίως η κατανόηση του παιχνιδιού αποτελούν στοιχεία που μπορούν να λειτουργούν ως κοινός παρονομαστής.

Και εδώ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η περίπτωση του Άλβαρο Ρούμπιο. Ο Ισπανός ανέλαβε τον Ολυμπιακό Β’ πριν από περίπου εννέα μήνες, έχοντας έρθει στην Ελλάδα με τις ευλογίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η σχέση των δύο δεν ήταν απλώς επαγγελματική. Είχαν συνεργαστεί στη Βαγιαδολίδ, με τον Μεντιλίμπαρ στην τεχνική ηγεσία και τον Ρούμπιο ποδοσφαιριστή, για μία τετραετία, από το 2006 έως το 2010.

Υπήρχε, επομένως, ήδη ένα επίπεδο αμοιβαίας γνώσης και εμπιστοσύνης. Το γεγονός ότι είχαν και κοινό ατζέντη αποτελούσε ένα ακόμη κομμάτι της σύνδεσής τους, αλλά η επιλογή του Ρούμπιο δεν εξαντλείται σε αυτή τη σχέση. Ο Ολυμπιακός τον επέλεξε για τη δουλειά που μπορούσε να προσφέρει στην ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών και στη μετάβαση από το αναπτυξιακό επίπεδο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Η αλλαγή προπονητή στην πρώτη ομάδα, από τον Μεντιλίμπαρ στον Αλγκουαθίλ, δεν αλλάζει αυτή τη βασική κατεύθυνση. Αντίθετα, δημιουργεί την ευκαιρία να ενοποιηθεί ακόμη περισσότερο το αγωνιστικό μοντέλο. Ο Αλγκουαθίλ και οι συνεργάτες του έχουν τις δικές τους ιδέες, αλλά ο κοινός παρονομαστής με τους Ρούμπιο και Ροντρίγκεθ είναι η επιδίωξη να υπάρχει ποδοσφαιρική συνέχεια μέσα στον σύλλογο.

Αυτό, άλλωστε, είναι και το μεγάλο ζητούμενο για έναν οργανισμό που θέλει να αξιοποιεί ουσιαστικά την παραγωγή του. Όταν ένας ποδοσφαιριστής της Κ19 ανεβαίνει στον Ολυμπιακό Β’, και από εκεί διεκδικεί θέση στην πρώτη ομάδα, δεν θα πρέπει να χρειάζεται να μάθει από την αρχή τι ζητά ο σύλλογος. Θα πρέπει να γνωρίζει ήδη τις βασικές αρχές, τη νοοτροπία και τις απαιτήσεις.

Η Κ19, ο Ολυμπιακός Β’ και η πρώτη ομάδα, λοιπόν, καλούνται να λειτουργούν κάτω από την ίδια αγωνιστική «σκέπη». Και η επιλογή Ροντρίγκεθ, η παραμονή Ρούμπιο και η παρουσία Αλγκουαθίλ δείχνουν ακριβώς αυτή την κατεύθυνση: έναν Ολυμπιακό με κοινή ποδοσφαιρική γλώσσα, ώστε ο δρόμος από τις μικρές ηλικίες μέχρι την πρώτη ομάδα να γίνεται όσο το δυνατόν πιο φυσικός.