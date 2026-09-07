Βόλος Elabet: Ο Σιαμπάνης εκτός με Ολυμπιακό
Ο Βόλος Elabet ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο τεχνικός Κώστας Μπράτσος άφησε εκτός αποστολής για προφανείς λόγους τον Μάριο Σιαμπάνη, ο οποίος άθελά του συμμετείχε στον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί. Εκτός γι' αποφόρτιση έμεινε ο Μεντίλ, ο βασικός φορ Ουρτάδο, ο οποίος είναι τραυματίας, όπως και οι Μπαρέ, Λεκούς, Ροναέλ, Κάτσικας, Τασιούρας, ενώ ανέτοιμος είναι ο Νεγιού.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ και η αποστολή για το Φάληρο: «Δεκαεννιά ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου ELABET για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (8/9, 9.45 μ.μ., Γ. Καραϊσκάκης) για την 2η αγωνιστική της League phase του Κυπέλλου Ελλάδος.
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Αυτοί είναι οι εξής: Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Μύγας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Κόμπα, Γρόσδης, Βαϊνόπουλος, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου».
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