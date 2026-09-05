Η ανάρτηση του Μάριου Σιαμπάνη για τον τραυματισμό του Ελ Καμπί.

Ο Μάριος Σιαμπάνης είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, αφού άθελά του ενεπλάκη στον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί. Ο τερματοφύλακας του Βόλου Elabet στην έξοδό του συγκρούστηκε με τον διεθνή φορ του Ολυμπιακού, ο οποίος έσπασε το πόδι του.

Ο Σιαμπάνης, μόλις αντιλήφθηκε τον σοβαρό τραυματισμό του Μαροκινού έπιασε το κεφάλι του κι έβαλε τα κλάματα. Ο ίδιος ήταν συντετριμμένος, έβαλε τα κλάματα και μάλιστα από τους πρώτους που έσπευσαν να τον παρηγορήσουν ήταν ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακό Μπάλσα Πόποβιτς.

Ο Σιαμπάνης προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media εκφράζοντας τη λύπη του και φυσικά ευχήθηκε στον Ελ Καμπί να επιστρέψει το συντομότερο στα γήπεδα.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο τερματοφύλακας του Βόλου. «Είμαι βαθιά λυπημένος για ό,τι συνέβη σήμερα Αγιούμπ. Ποτέ δεν είχα σκοπό να σε πληγώσω και το να σε βλέπω να υποφέρεις τόσο πολύ, ήταν πραγματικά σπαρακτικό.

Οι σκέψεις μου είναι μαζί σου. Σου εύχομαι δύναμη, πλήρη ανάρρωση και να επιστρέψεις στον αγωνιστικό χώρο, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, όταν θα είσαι έτοιμος».

Η ανάρτηση του Σιαμπάνη

Ο μεσοεπιθετικός του Βόλου, ο Λάζαρος Λάμπρου, δήλωσε επίσης στην Cosmote TV: «Εύχομαι περαστικά στον Ελ Καμπί, είναι ό,τι χειρότερο, στενοχωρηθήκαμε όλοι κι εμείς και ο Σιαμπάνης. Ήταν καταρρακωμένος στα αποδυτήρια.

Έπρεπε να φάμε το γκολ για να ξυπνήσουμε. Ήμασταν φοβισμένοι, χωρίς αυτοπεποίθηση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν παρόντες. Παίζαμε με έναν μεγάλο αντίπαλο, αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε. Πιστεύουμε στην ομάδα μας, δεν μας έχουν βγει μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα. Ελπίζω αυτό το το ματς να ήταν η αρχή μιας καλής σεζόν».