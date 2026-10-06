Από τον Ελ Κααμπί στον Μέσι: Ο τερματοφύλακας που έχει ραντεβού με την... ιστορία

Το Μπενίν θα βρεθεί απέναντι στον Λιονέλ Μέσι στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του με την εθνική Αργεντινής. Και ο τερματοφύλακάς του, Μαρσέλ Σουκέ Νταντζινού, μοιάζει καταδικασμένος να περάσει στην ιστορία: είτε ως το τελευταίο «θύμα» του Λέο είτε ως ο άνθρωπος που του αρνήθηκε το τελευταίο γκολ.

Ο πρώτος αντίπαλος γκολκίπερ λεγόταν Στίπε Πλετίκοσα. Κροάτης. Ήταν 1η Μαρτίου 2006 στη Βασιλεία, σε ένα φιλικό παιχνίδι. Ο Μέσι ήταν μόλις 18 ετών και πραγματοποιούσε την έκτη εμφάνισή του με την εθνική Αργεντινής. Στο έκτο λεπτό έκλεψε την μπάλα, συνέκλινε και με το αριστερό την έστειλε στην απέναντι γωνία. Ήταν η αρχή ενός ολόκληρου μυθιστορήματος.

Υπάρχουν, όμως, πολλοί τρόποι για να περάσει ένας τερματοφύλακας στην ιστορία του Μέσι. Ο Βολιβιανός Κάρλος Λάμπε θα μείνει ως εκείνος που δέχθηκε τα περισσότερα γκολ από τον Αργεντινό έξι συνολικά. Και τώρα, καθώς πλησιάζει το τέλος, ένας άλλος τερματοφύλακας περιμένει τη δική του συνάντηση με την ιστορία.

Ο Μαρσέλ Σουκέ Νταντζινού δηλώνει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να γίνει ο τελευταίος. Είναι ο τερματοφύλακας του Μπενίν, της ομάδας που θα αντιμετωπίσει τον Μέσι στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του με την Αλμπισελέστε τα ξημερώματα της Τετάρτης. Γεννήθηκε στο Γκανβιέ, τη διάσημη λιμναία πόλη του Μπενίν, χτισμένη σε μεγάλο βαθμό πάνω σε πασσάλους, όπου οι μετακινήσεις και το εμπόριο γίνονται παραδοσιακά με πιρόγες.

Η μέχρι τώρα διαδρομή του απέχει πολύ από τη λάμψη του ραντεβού που τον περιμένει. Μόλις πριν από ενάμιση χρόνο αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Νότιας Αφρικής. Και σκέφτεται όπως σκέφτονται συνήθως οι τερματοφύλακες.

Τον Ιούνιο του 2025 είχε δεχθεί ένα εκπληκτικό γκολ με ανάποδο ψαλίδι από τον φορ του Ολυμπιακού, τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί απέναντι στο Μαρόκο. Αργότερα επέμενε ότι θα μπορούσε να το είχε αποκρούσει. Ένα μικρό γκελ της μπάλας πριν από την εκτέλεση, έλεγε, ήταν αυτό που τον έβγαλε εκτός χρόνου. Η Marca τον ρώτησε τι θα έκανε αν, στο τελευταίο λεπτό του αποχαιρετιστήριου αγώνα του Μέσι, η Αργεντινή κέρδιζε πέναλτι και απέναντί του στεκόταν ο Λέο. Η απάντηση δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο... τερματοφύλακα: «Είμαι τερματοφύλακας και βρίσκομαι εκεί για να αποκρούω».

Κάποτε ένας άλλος γκολκίπερ είχε βρεθεί μπροστά σε ένα παράξενα παρόμοιο δίλημμα. Ήταν ο Αργεντινός Εντγκάρντο Νομπέρτο Αντράδα, ο «άσος» της Βάσκο ντα Γκάμα, τη βραδιά που η Σάντος κέρδισε πέναλτι και ολόκληρος ο κόσμος περίμενε το χιλιοστό γκολ του Πελέ. Απέμεναν 11 λεπτά. Τα ταχυδρομεία της Βραζιλίας είχαν ήδη ετοιμάσει το επετειακό γραμματόσημο. Το «Apollo 12» μόλις είχε φτάσει στη Σελήνη. Όλα περίμεναν μια στιγμή που έμοιαζε προδιαγεγραμμένη. Ο Πελέ εκτέλεσε και σκόραρε.

Για χρόνια υπήρχαν εκείνοι που υποψιάζονταν ότι ο Αντράδα τον είχε αφήσει να σκοράρει. Κάτω από τη φανέλα του φορούσε ένα μπλουζάκι με τον αριθμό «1.000» στην πλάτη. Μετά το γκολ έτρεξε προς τον Πελέ και του το χάρισε. Δεν άργησαν να εμφανιστούν οι θεωρίες ότι όλα ήταν προσχεδιασμένα.

Ο Μαρσέλ Σουκέ Νταντζινού, λοιπόν, βρίσκεται κατά κάποιον τρόπο σε αδιέξοδο. Ό,τι κι αν συμβεί, δύσκολα θα ξεφύγει από την ιστορία. Αν ο Μέσι σκοράρει, μπορεί να γίνει για πάντα ο τελευταίος τερματοφύλακας που δέχθηκε γκολ από τον Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Αργεντινής. Αν το αποκρούσει, μπορεί να μείνει ως ο άνθρωπος που του αρνήθηκε το τελευταίο γκολ.