Καραπαπάς: «Θα κάνουμε κομφετί το νομοθετικό διάταγμα με το οποίο θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα στον συνέταιρό τους»

Οι αναρτήσεις του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστα Καραπαπά.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς με τρεις αναρτήσεις προανήγγειλε ερυθρόλευκη αντεπίθεση. Στο στόχαστρο η διαιτησία και η κυβέρνηση.

«Θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα με νομοθετικό διάταγμα στον συνέταιρό τους», έγραψε ο Καραπαπάς και τόνισε ότι ο Ολυμπιακός αυτό το διάταγμα θα το κάνει κομφετί, ενώ συμπλήρωσε πως θέλει να έρθουν σύντομα οι εκλογές για να πατήσει play.

Στην πρώτη ανάρτηση ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός στάθηκε στο σχόλιο του Αριστομένη Κουτσιαύτη για το μαρκάρισμα του Κόμπα στον Ρόκα: «"Τραυματίζεται από πτώση που προέρχεται από το δικό του σώμα", Αριστομένης Κουτσιαύτης, Σεπτέμβριος 2026.

Το δικό του σώμα είναι το άλλο σώμα, αυτό που τον κλαδεύει είναι μάλιστα το σώμα που δεν πήρε κίτρινη σε αυτή τη φάση και είναι το σώμα που σκόραρε μετά».

Στη δεύτερη ανάρτηση σημείωσε: «Πάντως μην ανησυχείτε. Φροντίζει ο Λανουά για όλα. Ο διαιτητής του Βόλου ορίστηκε για τα «συγχαρητήρια» στο Κύπελλο! Και ο άλλος. Με το τατουάζ ο χλεχλές από το Άργος ορίστηκε ξανά! Δεν συγκλονίστηκε η ΚΕΔ και η ΕΠΟ για το οπαδικόν του πράγματος. Τι πιο σύνηθες! (Αυτός με το μαγιουδάκι)».

Στην τρίτη η ανάρτηση ο Καραπαπάς εμφανίστηκε αποφασισμένος: «Λοιπόν για να τελειώνουμε. Το τι γίνεται στο αγωνιστικό και τι δε γίνεται θα το βρούμε. Πάμε στα άλλα:

Εμείς το νομοθετικό διάταγμα με το οποίο θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα στον συνέταιρό τους στις μπίζνες θα το κάνουμε κομφετί. Σύντομα στις οθόνες σας.

ΥΓ.: Και με λεπτομέρειες για όλα. Από δικογραφίες μέχρι γήπεδα. Από συμμαχίες μέχρι συνεταιρικά Media. Εκλογές, ελάτε πιο γρήγορα, δεν κρατιέμαι να πατήσω play».