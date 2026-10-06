Γκονζάλες: «Δεν πίστεψα ποτέ ότι θα γινόμουν ο Μέσι, διαφορετικό το επίπεδο απαιτήσεων στον Ολυμπιακό»

Ο Αρμάντο Γκονζάλες σε δηλώσεις του στο Claro Sports στάθηκε στον Ολυμπιακό αλλά και στο νέο level απαιτήσεων για αυτόν.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες είναι ένας από τους παίκτες για τους οποίους γίνεται... χαμός στο Μεξικό και επικράτησε... τρέλα ειδικά μετά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και τα τελευταία 24ωρα γίνεται μνεία σε νέες τοποθετήσεις του στα ΜΜΕ της χώρας. Εκεί όπου ανέφερε κάτι που είχε πει και το 2025, όταν και είχε υπογραμμίσει ότι ούτε Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ούτε Μέσι και πώς γνωρίζει καλά το επίπεδό του.

«Ξέρω ότι δεν είμαι ο Μέσι. Δεν θα γίνω ποτέ Μέσι και δεν πίστεψα ποτέ ότι θα γινόμουν ο Μέσι», τόνισε σχετικά ενώ ως προς τον Ολυμπιακό σχολίασε πώς «όταν πρωτοπήγα στον Ολυμπιακό περίμεναν ήδη πράγματα από εμένα αλλά επίσης ήξερα ότι πήγαινα σε μία νέα Λίγκα και όπου έπρεπε να μάθω πράγματα και ένα νέο στιλ ποδοσφαίρου, αυτό του ευρωπαϊκού, όπως επίσης να ανταποκριθώ σε ένα διαφορετικό επίπεδο απαιτήσεων». Επίσης στάθηκε στις πρώτες του μέρες που έπρεπε να προσαρμοστεί σε άλλα δεδομένα και ενώ τόνισε ότι είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό επαγγελματικό βήμα κλείνοντας στον Ολυμπιακό.