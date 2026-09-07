Ο Κ. Νικολακόπουλος προσπαθεί μέσα από το blog του στο gazzetta να καταγράψει την αλήθεια γύρω από την ατομική απόδοση κάποιων παικτών του Ολυμπιακού.

Ανήμερα του αγώνα του Ολυμπιακού στο Βόλο είχα καταγράψει από εδώ τη μεγάλη ανησυχία μου για την έκβαση του αγώνα, επικαλούμενος, όπως πάντοτε, γεγονότα .

Σημείωνα ότι ο Ολυμπιακός εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια ποτέ δεν είχε κερδίσει σε ξεκίνημα πρωταθλήματος δύο σερί παιχνίδια εκτός έδρας (!), υπενθυμίζοντας ότι πάει στον Βόλο προερχόμενος από τη νίκη του στην Τρίπολη επί του Αστέρα. Και είδατε ότι, δυστυχώς, η ιστορία συνεχίστηκε και τώρα: για πέμπτη φορά ο Ολυμπιακός απέτυχε σε πρώτη τριάδα αγώνων πρωταθλήματος να κάνει δύο σερί διπλά. Κι έχει σε αυτά τα πέντε ζευγαρώματα πάντα νίκη στο πρώτο εκτός έδρας ματς και μετά ισοπαλία η, ήττα στο δεύτερο εκτός έδρας ματς!

Ξέχωρα, βέβαια, του…ιστορικού του πράγματος, ήταν μία γκέλα του Ολυμπιακού που μύριζε από μακριά-για να μην το πάω για διαιτησία με Τζήλο και Φωτιά. Στο Πανθεσσαλικό τα παιχνίδια του με τον Βόλο σε ένα ποσοστό 85% εξελίσσονται σε θρίλερ, είναι δραματικά και όποτε τα κερδίζει το κάνει με γκολ στα τελευταία λεπτά. Ε, δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει συνέχεια! Κάποια στιγμή θα την πατήσεις εσύ με κάποιο γκολ στα τελευταία λεπτά, όπως κι έγινε. Αυτά είναι μαθηματικά του ποδοσφαίρου. Γι΄ αυτό και έγραφα και ξαναέγραφα ένα πράγμα πριν από το συγκεκριμένο παιχνίδι, ότι δηλαδή η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έπρεπε να πάει προετοιμασμένη για μάχη.

Οι παίκτες του Βόλου ήταν αποφασισμένοι για μάχη. Έβλεπες ότι κάθε φορά που περνούσε ένας παίκτης του Ολυμπιακού, του έκαναν φάουλ! Περνούσε η μπάλα, ο παίκτης δεν περνούσε, που έλεγαν κι οι παλιοί. Και με την ανοχή του διαιτητή. Κι επειδή μπορεί κάποιος να πει, μα έξι κίτρινες έδωσε, πόσες έπρεπε να βγάλει, η απάντηση είναι ότι χάρισε άλλες πέντε!!! Στον Γκονζάλες στο 21 (φάουλ πάνω σε Μπρούνο), στον Τζόκα στο 22΄ (φάουλ στον Σάλιακα), στον Εσαουμπί στο 48’ (φάουλ στον Τσικίνιο), στον Κόμπα στο 57’ (φάουλ στον Ρόκα), στον Κάργα στο 89’ (φάουλ στον Ζέλσον). Από αυτές τις πέντε, εύκολα οι τρεις ήταν περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης, άρα αποβολής. Ειδικά του Κόμπα εξόφθαλμη.

Κατά τα άλλα, η αλήθεια είναι μία. Οι παίκτες για τους οποίους όλοι στραβομουτσουνιάσαμε όταν είδαμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στον Βόλο, μόνο κακοί δεν ήταν. Το αντίθετο, ήταν από αυτούς που έδωσαν τα πιο πολλά.

Ο Τσικίνιο έκλεβε μπάλες, γυρνούσε να βοηθήσει, είχε μία σέντρα για γκολ στον Ρόκα, κάποια καλά κτυπήματα κόρνερ και κάποιες έξυπνες μπαλιές. Το κακό είναι ότι εξακολουθεί να βρίσκεται μακριά από το γκολ και στην πιο κρίσιμη στιγμή δεν είχε την σωστή επιλογή. Εκεί που βγήκε από δεξιά σε ιδανική θέση για μία ασίστ στον Ζότα, αλλά δεν πέρασε την καλή πάσα. Ορθώς δεν πάσαρε στον Ελ Κααμπί, γιατί ήταν πολύ οφσάϊντ. Ορθώς επέλεξε την πάσα στον Ζότα, όμως είτε γιατί επηρεάστηκε από την παρουσία του Ελ Κααμπί ανάμεσα τους, είτε γιατί απλά δεν μπόρεσε, δεν έκανε την ορθή πάσα και χάθηκε ευκαιρία για ένα πολύ εύκολο, όπως διαγράφονταν γκολ. Γενικά ο Τσικίνιο μοιάζει σαν να αρχίζει να ξυπνάει, καλό νέο για τον Ολυμπιακό, αν συνοδευθεί με περισσότερη ουσία, βλέπε γκολ κι ασίστ.

Ο Γκαρθία ήταν σίγουρα ο κεντρικός χαφ που πέρασε τις καλύτερες πάσες μπροστά. Τουλάχιστον πέντε έξι ήταν η μία καλύτερη από την άλλη, άσχετα αν δεν τις εκμεταλλεύθηκαν οι συμπαίκτες του. Έκανε και ορισμένα λάθη στις μεταβιβάσεις, αλλά μακάρι να έβγαζαν κι οι άλλοι χαφ τέτοιες πάσες. Για παράδειγμα ο Έσε έβγαλε όλες κι όλες δύο πάσες όπως λέμε καλούτσικες. Αυτό. Ο Αργεντίνος αυτή την εποχή παίζει βασικός χωρίς να έχει απόδοση βασικού, αν θέλουμε να τα λέμε όλα. Ούτε αμυντικά διακρίνεται, ούτε δημιουργικά. Κι όταν σουτάρει, ας μην το συζητήσουμε. Κι είναι δυνατόν να είναι το ματς στο 98’ και να μην μπορείς να βγάλεις μία υποτυπωδώς καλή σέντρα και να καταφεύγεις σε γιόμα, πανεύκολη για τον τερματοφύλακα; Η μόνη στιγμή που θυμάσαι κάτι καλό από τον Έσε ήταν εκεί στο κόρνερ του Τσικίνιο στο 81΄, που πήρε την επικίνδυνη κεφαλιά, έδιωξε οριακά ένας αμυντικός και μετά ο Αργεντίνος σούταρε και η μπάλα κοντραρίστηκε. Αν μη τι άλλο εδώ απείλησε.

Ο δε Μπρούνο είχε την εκπληκτική μπαλιά στον Ελ Κααμπί στο πέναλτι, γύρισε τουλάχιστον δύο τρεις φορές επικίνδυνα την μπάλα στην περιοχή με αποκορύφωμα μία στον Σα, είχε ορισμένες καλές άμυνες, άλλαξε σωστά παιχνίδι όπως στην ευκαιρία του Ρόκα από τη σέντρα του Τσικίνιο. Κι αυτός, όπως κι ο Τσικίνιο, είχε και κακές στιγμές (τις κατέγραψα στο χθεσινό άρθρο), αλλά δεν μπορείς για κανένα λόγο να τον κατηγορήσεις ότι δεν πάλεψε πολύ.

Επαναλαμβάνω, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, αυτή είναι η πραγματικότητα σε επίπεδο ατομικής απόδοσης.

Άσχετο: Στη Ρίο Άβε δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Πιρόλα είναι η δεύτερη φορά που ζητάει αλλαγή στα τέσσερα παιχνίδια στα οποία έχει ξεκινήσει σε αυτή την αρχή της σεζόν. Γενικότερα δεν είναι στα καλά του ο Ιταλός, άγνωστο για ποιο λόγο. Ούτε όπως τον έχουμε συνηθίσει αμυντικά, ούτε βελτιωμένος στα άλλα κομμάτια του παιχνιδιού.

Αλλά κι ο Ρέτσος δεν είναι πολύ καλύτερος. Και στο Βόλο με εξαίρεση μία όντως πάρα πολύ καλή άμυνα που έβγαλε, άντε και μία σέντρα που έδιωξε, δεν έκανε τίποτα ιδιαίτερο. Πεσμένος κι ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Για να μην ξαναλέω για τις γκάφες

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔