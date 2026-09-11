Κάνγκουα: «Μόνο νίκες για να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Κάνγκουα: «Μόνο νίκες για να πάρουμε το πρωτάθλημα»

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Κάνγκουα: «Μόνο νίκες για να πάρουμε το πρωτάθλημα»

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Οι ατάκες του Κινγκς Κάνγκουα για το πρώτο του γκολ με τον Παναθηναϊκό.

Ο Κινγκς Κάνγκουα σημείωσε το πρώτο του γκολ με τον Παναθηναϊκό κι άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη επί της Κηφισιάς.

Ο μέσος από τη Ζάμπια μετά το ματς ανέφερε για το γκολ: «Είμαι ενθουσιασμένος για το πρώτο γκολ. Το πρώτο από πολλά που ελπίζω να έρθουν. Χαιρόμαστε για τη νίκη και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Χαίρομαι με τη δουλειά που κάνουμε. Θέλουμε νίκες σε κάθε ματς για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Να προοδεύει η ομάδα. Έτσι θέλω να συνεχίσουμε».

Σ' ερώτηση για τη θέση που του ταιριάζει ο Κάνγκουα απάντησε: «Είμαι επιθετικογενής ποδοσφαιριστής, οπότε μου ταιριάζουν οι θέσεις "8" και "10". Είμαι έτοιμος να παίξω όπου χρειάζεται, να δώσω τα πάντα για τον Παναθηναϊκό και να τον βοηθήσω να πετύχει τους στόχους του».

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@Photo credits: INTIME
     

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