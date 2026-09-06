Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο ντέρμπι της σεζόν με πρωταγωνιστή τον Τεττέη. Οι πράσινοι νίκησαν 3-1 τον ΠΑΟΚ σ' ένα ματς που καθοριστική ήταν η αποβολή του Ελουστόντο.
Στο 29' το τριφύλλι με αριθμητικό πλεονέκτημα βρήκε το 1-0 με κεφαλιά του Ταμπόρδα σε σέντρα του Κυριακόπουλου. Στο 34' ο ΠΑΟΚ ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Φαν Ντρόνγκελεν στον Εντιαγέ, αλλά ο Τσβάιερ και το VAR είχαν άλλη άποψη και στο 38' ο Τεττέη με προσωπική ενέργεια σημείωσε το 2-0.
Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου ο Μπαταούλας έκανε χέρι και ο Τσβάιερ έδειξε την άσπρη βούλα, όμως, ο Παβλένκα νίκησε τον Ταμπόρδα. Στο 52' ο Τεττέη σε ασίστ του Κάνγκουα πέτυχε το 3-0.
Στο 70' αποβλήθηκε ο Ντέσερς για χτύπημα στον Μιχαηλίδη και στο 91' ο Ούγκρεσιτς μείωσε σε 3-1.
Τα highlights του αγώνα
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