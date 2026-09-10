Λέτο: «Ήμασταν παρόντες σε όλο το παιχνίδι μέχρι την κόκκινη, δεν δεχθήκαμε μεγάλη πίεση»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο μετά την ήττα της Κηφισιάς από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Όπως και κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ η Κηφισιά ήταν αξιόμαχη και στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, όμως τη «λύγισε» το πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR για χέρι του Αντόνισε. Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα ο τεχνικός του κλαμπ των Βορείων Προαστίων, Σεμπάστιαν Λέτο στάθηκε στη φάση της αποβολής του Ζολιμπουά, η οποία άλλαξε τις ισορροπίες.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στo ΣΚΑΪ

«Είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος που παίξαμε εδώ. Με τον τρόπο που πιέσαμε καταφέραμε να ελέγξουμε τον ρυθμό. Ήρθε όμως μια κόκκινη κάρτα που προφανώς αλλάζει την κατάσταση. Ήταν πιο δύσκολο για εμάς από εκεί και πέρα να αγωνιστούμε και προφανώς επηρέασε το αποτέλεσμα.

Αυτό που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα είναι μία ομάδα που παίζει στο Champions League, την ΑΕΚ, μία ομάδα που παίζει στο Europa League, τον ΟΦΗ και μία ομάδα που παίζει στο Conference League και έχει ξοδέψει εκατομμύρια, τον Παναθηναϊκό. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να βρούμε τους βαθμούς που αξίζαμε να πάρουμε μέχρι τώρα».

Η συνέντευξη Τύπου του Σεμπάστιαν Λέτο

«Πιστεύω πως είχαμε μία καλή εμφάνιση. Ήμασταν παρόντες σε όλο το παιχνίδι μέχρι την κόκκινη κάρτα. Προσπαθήσαμε να παλέψουμε, να είμαστε καλοί με τη μπάλα στα πόδια, να είμαστε πιεστικοί και νομίζω το καταφέραμε.

Δεν θεωρώ ότι δεχθήκαμε μεγάλη πίεση από τον Παναθηναϊκό. Η αποβολή άλλαξε λίγο τις συνθήκες του αγώνα και μπόρεσε να παίξει πιο ελεύθερα. Είμαι χαρούμενος για την απόδοση και την εικόνα που είχαν οι ποδοσφαιριστές μου.

Μέχρι τώρα έχουμε παίξει με την ΑΕΚ που είναι στο Champions League, τον ΟΦΗ που είναι στο Europa και τον Παναθηναϊκό που έχει μεγάλο μπάτζετ, επομένως το πρόγραμμά μας δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Πάμε τώρα να πάρουμε τους βαθμούς την Κυριακή κόντρα στον Λεβαδειακό».