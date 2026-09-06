Στο 34ο λεπτό ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό σε μαρκάρισμα του Φαν Ντρόνγκελεν στον Εντιαγέ.

«Φωνές» από τον ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Στο 34ο λεπτό, με το σκορ στο 1-0 και με τους Θεσσαλονικείς να παίζουν με 10 παίκτες, ο Φαν Ντρόνγκελεν μέσα στην περιοχή μάρκαρε τον Εντιαγέ την ώρα που είχε πάρει τη μπάλα από τον Ζαφείρη και ετοιμαζόταν να εκτελέσει.

Ο διαιτητής Φέλιξ Τσβάιερ και ο VAR Μίλερ συμφώνησαν πως δεν υπάρχει παράβαση προκαλώντας την αντίδραση τόσο των παικτών του Λίσι, όσο και του πάγκου των φιλοξενούμενων.

Το μαρκάρισμα του Φαν Ντρόνγκελεν στον Εντιαγέ