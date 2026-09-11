Νίστρουπ: «Ήθελα να είμαστε πιο κυνικοί, έχουμε βρει σταθερότητα»

Τα λόγια του Νίστρουπ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με 3-1 στο εξ' αναβολής παιχνίδι για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς με 3-1 για το εξ' αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague. Ο Δανός τεχνικός τόνισε πως θα ήθελε η ομάδα του να είναι πιο κυνική στο καλό της διάστημα για να έχει τελειώσει το παιχνίδι και να μην νιώσει πίεση μετά όπως συνέβη όταν ισοφαρίστηκε από το πουθενά.

Εξήγησε πως τώρα η ομάδα του έχει βρει κάποια σταθερότητα και αυτό τη βοηθάει να τονωθεί η αυτοπεποίθησή της κι έτσι να εμφανίζεται καλύτερα στα παιχνίδια. Στόχος τώρα είναι να γίνει το 3/3 και στα υπόλοιπα ματς που μένουν μέχρι το διάλειμμα των εθνικών ομάδων για να παραμείνει στην κορυφή και στις δύο διοργανώσεις.

Τέλος, για την απουσία ροτέισον ανέφερε πως γνωρίζει πως έχει παραπάνω από 11 ποδοσφαιριστές και ότι υπάρχει υγιής ανταγωνισμός στην ομάδα και γι' αυτό σύντομα, μόλις όλοι είναι έτοιμοι θα γίνει χρησιμοποίηση περισσότερων παικτών.

Οι δηλώσεις του Νίστρουπ

Για την επιθυμία του κόσμου να δει την ομάδα για το επιθετικό ποδόσφαιρο που παίζει και το

«Δεν ξέρω. Νομίζω ότι παίξαμε καλά. Ο αντίπαλος ήταν πολύ πονηρό. Είχε δυσκολέψει τις μεγάλες ομάδες και πέρυσι. Με ευχαρίστησαν τα πρώτα δέκα λεπτά των δύο ημιχρόνων. Θα ήθελα λίγο κυνισμό στο καλό μας διάστημα μετά την αποβολή. Δεχθήκαμε ένα γκολ από το πουθενά και ήταν ένα σοκ για μας».

«Βρήκαμε κάποια σταθερότητα για να τελειώσουμε τη δουλειά μέχρι το διάλειμμα των εθνικών ομάδων κερδίζοντας τα τρία ματς που μένουν. Η σταθερότητα μας δίνει αυτοπεποίθηση και την αίσθηση πως βελτιωνόμαστε. Είμαστε χαρούμενοι για το 3/3, για τη νίκη στο ντέρμπι, που δεν τα καταφέραμε καλά πέρυσι. Το να είμαστε στην κορυφή τώρα δεν λέει κάτι, είναι μαραθώνιος, πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει να τα πάμε καλά και με τους μεγάλους και με τους μικρούς, όπως η Κηφισιά που έχει δείξει πόσο καλή ομάδα είναι».

Για το κλειστό ροτέισον:

«Υπάρχει ανταγωνισμός στην ομάδα. Είναι σημαντικό να πω ότι κάποιες από τις μεταγραφές που έχουν έρθει, ειδικά οι τελευταίοι, είναι παίκτες που δεν έχουν παίξει ματς εδώ και λίγο καιρό. Δεν θα δείτε όλους τους παίκτες να παίζουν συνέχεια. Ξέρω πως έχω περισσότερους από 11 ποδοσφαιριστές. Ο Λούζα πχ ήρθε και έκανε τη διαφορά από τον πάγκο, ο Έλμιν σκόραρε γκολ».