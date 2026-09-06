Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Ντέσερς αποβλήθηκε για εκτός φάση χτύπημα στον Μιχαηλίδη
Αφελής και αχρείαστη ενέργεια του Σίριλ Ντέσερς στον αγώνα του Παναιηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. Ο Νιγηριανός φορ μπήκε στο 62' και 7 λεπτά αργότερα αντικατέστησε την αριθμητικό ισορροπία, η οποία είχε αλλάξει από το 15' με την αποβολή του Ελουστόντο.
Ο επιθετικός του Τριφυλλιού χτύπησε εκτός φάσης τον Μιχαηλίδη στο πρόσωπο και έπειτα από παρέμβαση του VAR ο διαιτητής Τσβάιερ τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας (και) την ομάδα του Νίστρουπ με 10 παίκτες.
Θυμίζουμε πως λόγω της αποβολής του ο Nτέσερς θα χάσει την εξ αναβολής αναμέτρηση με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, την ερχόμενη Πέμπτη.
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Η αποβολή του Ντέσερς
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