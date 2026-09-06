O Σίριλ Ντέσερς αποβλήθηκε στο 69ο λεπτό του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για εκτός φάσης χτύπημα στον Γιάννη Μιχαηλίδη.

Αφελής και αχρείαστη ενέργεια του Σίριλ Ντέσερς στον αγώνα του Παναιηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. Ο Νιγηριανός φορ μπήκε στο 62' και 7 λεπτά αργότερα αντικατέστησε την αριθμητικό ισορροπία, η οποία είχε αλλάξει από το 15' με την αποβολή του Ελουστόντο.

Ο επιθετικός του Τριφυλλιού χτύπησε εκτός φάσης τον Μιχαηλίδη στο πρόσωπο και έπειτα από παρέμβαση του VAR ο διαιτητής Τσβάιερ τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας (και) την ομάδα του Νίστρουπ με 10 παίκτες.

Θυμίζουμε πως λόγω της αποβολής του ο Nτέσερς θα χάσει την εξ αναβολής αναμέτρηση με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, την ερχόμενη Πέμπτη.

Η αποβολή του Ντέσερς