Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Ελουστόντο αντίκρισε την κόκκινη για φάουλ στον Τεττέη
Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 15' του ντέρμπι με δέκα ποδοσφαιριστές. Ο Ταμπόρδα έκανε την μπαλιά στον Τεττέη, ο Μιχαηλίδης δεν κατάφερε να την κόψει, ο διεθνής φορ απέφυγε τον Ελουστόντο και ο Βάσκος τον ανέτρεψε.
Ο Γερμανός διαιτητής Φέλιξ Τσβάιερ άμεσα έβγαλε την κόκκινη κάρτα και την έδειξε στον Βάσκο στόπερ του Δικεφάλου, αφού ήταν τελευταίος παίκτης. Στον ΠΑΟΚ έκαναν ορισμένα παράπονα, αλλά η απόφαση δεν άλλαξε.
Δείτε τη φάση της αποβολής
Ο Αλέσιο Λίσι στη συνέχεια θυσίασε τον Πέλκα κι έβαλε τον νεαρό Μπαταούλα στο κέντρο της άμυνας, αφού ο Χατζηδιάκος είναι τραυματίας και ο Ντιέγκο Κόστα αφίχθη το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.
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