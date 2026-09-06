Ο Τσβάιερ στο 15' έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Ελουστόντο για μαρκάρισμα στον Τεττέη.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 15' του ντέρμπι με δέκα ποδοσφαιριστές. Ο Ταμπόρδα έκανε την μπαλιά στον Τεττέη, ο Μιχαηλίδης δεν κατάφερε να την κόψει, ο διεθνής φορ απέφυγε τον Ελουστόντο και ο Βάσκος τον ανέτρεψε.

Ο Γερμανός διαιτητής Φέλιξ Τσβάιερ άμεσα έβγαλε την κόκκινη κάρτα και την έδειξε στον Βάσκο στόπερ του Δικεφάλου, αφού ήταν τελευταίος παίκτης. Στον ΠΑΟΚ έκαναν ορισμένα παράπονα, αλλά η απόφαση δεν άλλαξε.

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