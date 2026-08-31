Ο τρομερός Λέτο, ο φορτσάτος Αρης και η βαθμοθηρία Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ

Ο Γιάννης Σερέτης κάνει τη σύνοψη της δεύτερης αγωνιστικής, εστιάζοντας στην εντυπωσιακή Κηφισιά, στον λαμπερό Αρη του Γρηγορίου και στις αντοχές Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ που χρειάζονται μόνο τους βαθμούς αυτή την περίοδο.

Θα υπάρξει άλλη ομάδα που θα δημιουργήσει τόσες πολλές καθαρές φάσεις απέναντι στην ΑΕΚ; Ισως, θα το δούμε... Θα πρέπει η Ενωση πρώτα να δώσει αυτό το δικαίωμα και χθες στην Κηφισιά το έδωσε απλόχερα. Και στα πρώτα 25 λεπτά και μετά το 0-1 του Βάργκα από την καταπληκτική ενέργεια και ασίστ του Μάριν. Τα επίπεδα ενέργειας της Ενωσης ήταν χαμηλά, τα μαρακαρίσματα καθόλου πιεστικά, ίσως και το μυαλό... χαλαρό μετά το γκολ του Ούγγρου φορ. Μα σε κάθε περίπτωση ο Σεμπάστιαν Λέτο απέδειξε ότι βαδίζει σε δρόμο καλό! Με πέντε μεταγραφές στην ενδεκάδα της, σχεδόν ολοκαίνουρια αμυντική γραμμή και τον έξοχο Πόμπο να αποδεικνύει για μια επιπλέον φορά ότι δημιουργικά/εκτελεστικά είναι... ανωτέρου επιπέδου, η Κηφισιά είχε τρεις πάρα πολύ καλές στιγμές, δυο «δοκάρια» με Σαγάλ / Θεοδωρίδη, περισσότερα XGoals από την πρωταθλήτρια και τελικά βρήκε ένα απίθανο γκολ στο 97'. Το δικαιούταν το γκολ όπως είπε και ο Νίκολιτς. Δεν είπε, όμως, ότι δικαιούταν και το βαθμό η αντίπαλός του.

Ισως να το υπονόησε μιλώντας για «ώρα κριτικής» και σίγουρα δεν πρόκειται να σταθεί τις επόμενες μέρες ούτε στο αν ο Ζίνι έπρεπε να μπει στον αγωνιστικό χώρο πιο γρήγορα μετά τον τραυματισμό του από τον Βαν Άιμα, ούτε στο γιατί δεν βρίσκονταν στις κερκίδες της Λεωφόρου οπαδοί της ΑΕΚ. Θα σταθεί στη λειτουργία της μεσαίας γραμμής με Μαρίν – Βιτάλις, στο γιατί έκανε αλλαγή τον Κοϊτά στο 29', στο πώς η ΑΕΚ δημιούργησε μετρημένες ευκαιρίες εναντίον μιας ομάδας η οποία έκανε το ντεμπούτο της στο πρωτάθλημα και δεν είχε ρυθμό, στο αν έπρεπε τελικά ή όχι να χρησιμοποιήσει 10 από τους 11 της αρχικής ενδεκάδας με τη Λέφσκι...



Στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός μπορούσε να νικήσει πολύ πιο εύκολα απ' αυτό που δείχνει το τελικό 0-1. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν τέλειος. Ειδικά αμυντικά... Μετά το 20', όμως, ήταν πολύ πιεστικός στα μαρκαρίσματά του κι ας μην δημιουργούσε πολλές κλασικές ευκαιρίες. Εβαζε πολλούς παίκτες στην αντίπαλη περιοχή, κέρδιζε πολλές (δεύτερες) μπάλες στη μεσαία γραμμή, ήταν κυριαρχικός. Βρήκε το όμορφο γκολ μ' αυτόν τον τρόπο (βάζοντας πολλούς παίκτες στην περιοχή) από έξοχη σέντρα του Σάλιακα, έχασε τέσσερις σπουδαίες φάσεις (οι δυο με τον Ελ Καμπί που συνεχίζει να... χάνει γκολ) για να «κλειδώσει» το ματς στο δεύτερο ημίχρονο, έπαιξε κορώνα – γράμματα το ματς λόγω της αστοχίας του, αλλά δεν την «πάτησε» όπως η Ενωση, διότι είχε ως σύνολο πολύ περισσότερη ενέργεια και δεν επέτρεψε στο μαχητικό Αστέρα να δημιουργήσει μεγάλους κινδύνους. Είναι σαφώς σε φάση αναδόμησης, μπλοκάρει πολύ στο γκολ αν δεν σκοράρει ο Ελ Καμπί, περιμένει τις τελευταίες κινήσεις του, αλλά αυτό που χρειάζεται σ' αυτό το χρονικό διάστημα (όπως και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ) είναι οι βαθμοί. Οσο τους παίρνει, τόσο περισσότερο χρόνο θα κερδίζει...

Το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ του Λίσι, ο οποίος έχει αλλάξει (και θα αλλάξει) ακόμα πιο πολύ και έχει απογοητευτεί ως οργανισμός ακόμα περισσότερο λόγω απώλειας Ντέλια και αποκλεισμού από Europa Leagie (Αντερλεχτ) και Conference League (Μπραν). Ηταν πιο... «ροντέο» το ματς στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος είχε τις φάσεις του. Προηγήθηκε σε κόντρα επίθεση, είχε χώρους για αντεπιθέσεις, μπορούσε να ισοφαρίσει. Αλλά ο ΠΑΟΚ την άξιζε τη νίκη. Είχε περισσότερες καθαρές ευκαιρίες (και για τρίτο γκολ), είχε έναν Πέλκα με πολύ καθαρό μυαλό, έναν Τάχα Άλι... αέρινο, κατάφερε παρά τις αδυναμίες του μεσοαμυντικά να πάρει δεύτερη σερί νίκη. Να δούμε τι θα κάνει και τις επόμενες δύο εβδομάδες στα μεταγραφικά του μετά τον Ούγκρισετς.

Και λέμε... δύο εβδομάδες μέρες για τον ΠΑΟΚ διότι αποκλείστηκε και έχει μεγάλο χρονικό περιθώριο για τις έξτρα κινήσεις του, εφόσον η μεταγραφική περίοδος στη χώρα μας λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου. Οι υπόλοιποι έχουν ουσιαστικά τρεις μέρες στη διάθεσή τους! Εκτός κι αν θέλουν να πάρουν παίκτες οι οποίοι δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις! Οπως διαβάσατε στο Gazzetta, η προθεσμία για τις «ευρωπαϊκές» λίστες εκπνέει το βράδυ της Τετάρτης. Και δεν ισχύει μόνο για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, αλλά και για τον ΟΦΗ ο οποίος σαφώς και χρειάζεται ενίσχυση στη μεσαία γραμμή του (και όχι μόνο τον Κόντρο που πέτυχε 100% σεντερφορίσιο γκολ) ώστε να «σταθεί» σε επίπεδο Europa League, αλλά δεν φαίνεται να «καίγεται» για νέους παίκτες. Στη Θεσσαλονίκη μπορούσε να φύγει με 4-5 γκολ από τον αλλαγμένο προς το καλύτερο Αρη του Μιχάλη Γρηγορίου (πολύ ποιοτικό το ρόστερ από τη μέση και μπροστά) που έχει μείνει εκτός Ευρώπης και το τελικό 2-1 είναι απόλυτα κολακευτικό για τους Κρητικούς...

* ΑΕΚ – Αρης το Σάββατο και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ την Κυριακή! Ωραίο!

*Οπαδοί του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, Καλαματιανοί στο Αγρίνιο... κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει σταδιακά εδώ και περίπου δύο χρόνια. Δεν έχει ωριμάσει ακόμα για ντέρμπι, αλλά πλέον οι ωραίες εκδρομές είναι πολλές.