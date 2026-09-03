Πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στη League Phase του Κυπέλλου μετά και τη νίκη του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός έστω και δύσκολα λύγισε τη Νίκη Βόλου και είναι από τις ομάδες που ξεκίνησαν νικηφόρα τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Νίκες στην πρώτη αγωνιστική εκτός από το τριφύλλι σημείωσαν και οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Ατρόμητος. Οι Πειραιώτες, λόγω διαφοράς τερμάτων είναι στην κορυφή μετά το 4-0 στη Λάρισα.

1η Αγωνιστική

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

Βόλος Elabet – Καλαμάτα 2-2

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2

Μαρκό – Κηφισιά 2-2

ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-4

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Αθηνών 0-1

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0

2η Αγωνιστική (8-10 Σεπτεμβρίου)

Λεβαδειακός – Άρης

Ολυμπιακός – Βόλος Elabet

ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 3

2. ΑΕΚ 3

3. Ατρόμητος 3

4. Παναθηναϊκός 3

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5. Καλαμάτα 1

6. Κηφισιά

7. Μαρκό 1

8. Βόλος 1

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9. ΠΑΟΚ 1

10. ΟΦΗ 1

11. Άρης 0 *

12. Λεβαδειακός 0 *

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13. Νίκη Βόλου 0

14. Πανσερραϊκός 0

15. Νέστος Χρυσούπολης 0

16. ΑΕΛ 0

* Έχουν ματς λιγότερο.

Κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4 Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας

6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

Το πρόγραμμα στα προημιτελικά

5ος με 12ο

6ος με 11ο

7ος με 10ο

8ος με 9ο

2. Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Τα προημιτελικά

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase. Στη συγκεκριμένη φάση, τα τέσσερα ζευγάρια των

προημιτελικών αγώνων που θα προκύψουν είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός αγώνας: Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός αγώνας: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός αγώνας: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στην βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.

Τα ημιτελικά

Οι ημιτελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σε διπλά παιχνίδια, χωρίς να ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Αν χρειαστεί, θα υπάρξει παράταση και πέναλτι. Επίσης, ο τελικός θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 22 Μαϊου 2027 με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα που προέρχεται από τον πρώτο ημιτελικό.