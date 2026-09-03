Οι βαθμοί που εξασφαλίζουν συμμετοχή στα προημιτελικά του Κυπέλλου και πόσοι οδηγούν στα playoffs του θεσμού με πλεονέκτημα ή μειονέκτημα έδρας στην πορεία.

Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας είναι σ' εξέλιξη. Την περασμένη σεζόν στον τελικό έφτασαν ομάδες που δεν ήταν καν στην πρώτη εξάδα και τον τίτλο κατέκτησε ο ΟΦΗ κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Με την υποχρεωτική συμμετοχή δύο παικτών που έχουν γεννηθεί από το 2004 κι έπειτα, βέβαια, οι συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν εκπλήξεις, ειδικά όταν μπουν στο... παιχνίδι τα ντέρμπι. Επιπλέον, σε σχέση με την περασμένη περίοδο, οι ομάδες στη League Phase είναι 16 αντί 20 και ενδεχομένως αυτό να παίξει έναν μικρό ρόλο στην τελική βαθμολογία.

Όπως και να έχει, η τελική βαθμολογία της League Phase της περασμένης περιόδου μπορεί ν' αποτελεί μπούσουλα για τον θεσμό που είναι σ' εξέλιξη. Να σημειωθεί ότι υπήρξαν πέρσι αρκετές ισοβαθμίες κι εκεί μετράνε τα γκολ.

Η βαθμολογία της League Phase 2025-26

1. Ολυμπιακός 12

2. Λεβαδειακός 12

3. ΑΕΚ 12

4. Παναθηναϊκός 12

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5. Άρης 10

6. ΟΦΗ 9

7. Βόλος 7

8. ΠΑΟΚ 7

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9. Ατρόμητος 7

10. Κηφισιά 5

11. Asteras Aktor 4

12. Παναιτωλικός 4

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13. Ηρακλής 4

14. Athens Kallithea 3

15. Ελλάς Σύρου 3

16. ΑΕΛ 1

17. Καβάλα 1

18. Μαρκό 1

19. Ηλιούπολη 0

20. Αιγάλεω 0

Το απόλυτο των τεσσάρων νικών, λοιπόν, μπορεί να οδηγήσει σε απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά. Αντίθετα, οι ομάδες από το 5 έως το 12 θα δώσουν έναν έξτρα αγώνα. Οι ομάδες στο 5-8 θα είναι γηπεδούχοι και αυτές του 9-12 φιλοξενούμενοι.

Την περασμένη σεζόν ο ΠΑΟΚ με πλεονέκτημα έδρας στα playoffs απέκλεισε στα πέναλτι τον Ατρόμητο και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ στην πορεία με μειονέκτημα έδρας απέκλεισε την μετέπειτα πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός, όμως, που τερμάτισε πρώτος έμεινε εκτός σε μονό αγώνα από τον Δικέφαλο και ο Παναθηναϊκός που ήταν τέταρτος έδωσε τη ρεβάνς εκτός κι αποκλείστηκε από τους Θεσσαλονικείς.

Το απόλυτο δεν μπορούν πλέον να το έχουν οι δύο φιναλίστ, σε αντίθεση μέχρι στιγμής με τους ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Άρη.

Από 8 έως 10 βαθμούς μία ομάδα είναι δεδομένα γηπεδούχος στα playoffs και υπό προϋποθέσεις και με 7. Με 4 έως 6 βαθμούς παίζεται να είναι φιλοξενούμενη, αλλά και να μείνει εκτός playoffs.

Η τρέχουσα βαθμολογία

1η Αγωνιστική

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

Βόλος Elabet – Καλαμάτα 2-2

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2

Μαρκό – Κηφισιά 2-2

ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-4

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Αθηνών 0-1

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

21:00 Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου (ΟΑΚΑ)

2η Αγωνιστική (8-10 Σεπτεμβρίου)

Λεβαδειακός – Άρης

Ολυμπιακός – Βόλος Elabet

ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 3

ΑΕΚ 3

Ατρόμητος 3

Καλαμάτα 1

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Κηφισιά

Μαρκό 1

Βόλος 1

ΟΦΗ 1

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ΠΑΟΚ 1

Παναθηναϊκός 0 *

Άρης 0 *

Λεβαδειακός 0 *

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Νίκη Βόλου 0 *

Πανσερραϊκός 0

Νέστος Χρυσούπολης 0

ΑΕΛ 0

*Ματς λιγότερο.

Κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4 Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας

6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

Το πρόγραμμα στα προημιτελικά

5ος με 12ο

6ος με 11ο

7ος με 10ο

8ος με 9ο

2. Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Τα προημιτελικά

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase. Στη συγκεκριμένη φάση, τα τέσσερα ζευγάρια των

προημιτελικών αγώνων που θα προκύψουν είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός αγώνας: Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός αγώνας: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός αγώνας: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στην βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.

Τα ημιτελικά

Οι ημιτελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σε διπλά παιχνίδια, χωρίς να ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Αν χρειαστεί, θα υπάρξει παράταση και πέναλτι. Επίσης, ο τελικός θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 22 Μαϊου 2027 με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα που προέρχεται από τον πρώτο ημιτελικό.