Η υπόκλιση της ΑΕΚ στους οπαδούς της για την παρουσία στη Χρυσούπολη: «Είστε μοναδικοί»

Η κιτρινόμαυρη ανάρτηση με την οποία η Ένωση ευχαρίστησε τους οπαδούς της για τη δυναμική παρουσία στο εκτός έδρας ματς Κυπέλλου με τον Νέστο Χρυσούπολης.

Πάνω από 3.000 οπαδοί της ΑΕΚ έδωσαν το «παρών» στο εκτός έδρας ματς με τον Νέστο Χρυσούπολης το απόγευμα της Τετάρτης, βλέποντας την Ένωση να επικρατεί με 0-2.

Η ΑΕΚ με ανάρτησή της υποκλίθηκε στον κόσμο της για αυτή τη δυναμική παρουσία που είχε στο γήπεδο της Χρυσούπολης, γράφοντας στα social media:

«Ημέρα Τετάρτη, εργάσιμη, στις 17.00... Με πολλή ζέστη και υγρασία...

Η ΑΕΚ 680 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα...αλλά στην έδρα της!

Πάνω από 3 χιλιάδες Ενωσίτες, κάθε φύλου και ηλικίας στο πλευρό της ομάδας.

Η Κιτρινόμαυρη Βόρεια Ελλάδα έστειλε ξανά βροντερό το μήνυμά της!

Είστε μοναδικοί, σας ευχαριστούμε».