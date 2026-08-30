Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία της ΑΕΚ με την Κηφισιά στη Λεωφόρο (1-1).

Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο της στραβοπάτημα στη σεζόν, καθώς άφησε δυο βαθμούς στον αγώνα με την εξαιρετική Κηφισιά στη Λεωφόρο (1-1). Οι πρωταθλητές είχα το τρίποντο στα χέρια τους, όμως ισοφαρίστηκαν στο φινάλε με τον Μπένι.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα και είχε ευκαιρίες με τους Γιαγκνέ και Σαγάλ, με κυριότερη του Χιλιανού το δοκάρι στο 11ο λεπτό.

Οι πρωταθλητές πήραν τον έλεγχο μετά το πρώτο μισάωρο και είχαν δυο σημαντικές στιγμές να ανοίξουν το σκορ μετά το 40ο λεπτό αλλά οι προσπάθειες των Γιόβιτς - Μαρίν «έπεσαν» πάνω σε εξαιρετικό Ραμίρεζ.

Ο Δικέφαλος άνοιξε το σκορ στο 63ο λεπτό. Μαρίν και Μάγερ «έκρυψαν» την μπάλα, ο Ρουμάνος έπαιξε κάθετα για τον Βάργκα, ο οποίος νίκησε σε τετ α τετ τον Ραμίρεζ για το 0-1.

Η Κηφισιά είχε δεύτερο δοκάρι στο 73', όταν ο Αντόνισε έστρωσε την μπάλα στον Θεοδωρίδη, ο οποίος με δυνατό σουτ σημάδεψε το οριζόντιο του Στρακόσα. Στο 90+3' ο βαν Άιμα αποβλήθηκε για αγκωνιά στον Ζίνι, ο οποίος μάτωσε και ήταν εκτός από την τελευταία φάση, στην οποία προήλθε η ισοφάριση της Κηφισιάς.

Στο 90+7' ο Μπένι με υπέροχη κίνηση απέφυγε τον Μαρίν, βρήκε χώρο έπιασε δυνατό σουτ, η μπάλα έσκασε στον αγωνιστικό χώρο και κατέληξε στα δίχτυα του Στρακόσα για το τελικό 1-1.

Τα highlights του Κηφισιά - ΑΕΚ