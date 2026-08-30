Η Ευρώπη μετράει αντίστροφα για το κλείσιμο του μεταγραφικού παραθύρου και το Gazzetta παρουσιάζει μέχρι πότε είναι η διορία στα 15 κορυφαία πρωταθλήματα.

Για ακόμα ένα καλοκαίρι ο μεταγραφικός «πυρετός» επικράτησε σε κάθε σημείο της ευρωπαϊκής ηπείρου, με φανταχτερά ονόματα και γερά πορτοφόλια να αναδιαμορφώνουν το τοπίο στα κορυφαία πρωταθλήματα. Μεταγραφές όπως εκείνες του Γιάν Ντιομαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτης, του Μόργκαν Ρότζερς στην Τσέλσι, του Ρόδρι στη Μπαρτσελόνα ή του Έλιοτ Άντερσον στη Μάντσεστερ Σίτι κατάφεραν να προκαλέσουν ντόρο στο μεταγραφικό παζάρι, το οποίο ωστόσο δεν έχει ακόμα πολύ χρόνο... ζωής για το 2026.

Κι όσο ο χρόνος κυλάει αντίστροφα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ανάγκη για ταχύτητα στις κινήσεις των ομάδων για να ολοκληρώσουν τις τελευταίες εκκρεμότητες, προτού πέσει αυλαία στο θερινό «παράθυρο». Τα χρονικά περιθώρια μάλιστα είναι πολύ κλειστά στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία), καθώς εκεί η προθεσμία λήγει το βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου με διαφορά κάποιων ωρών.

Αντίθετα, Τούρκοι και Πορτογάλοι έχουν μεγαλύτερη ευελιξία μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς η δική τους προθεσμία λήγει στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Από την πλευρά μας, η αυλαία στη Super League πέφτει το βράδυ της 15ης Σεπτεμβρίου, με τις ελληνικές ομάδες να έχουν ακόμα περιθώριο για να κινηθούν στη μεταγραφική αγορά και να ολοκληρώσουν τα ρόστερ τους.

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παραμένουν ακόμα αρκετά δραστήριοι πριν από τη γραμμή τερματισμού, τη στιγμή που η ΑΕΚ εξετάζει την αγορά και μπορεί να κάνει τη δική της κίνηση αν καταλήξει σε μια περίπτωση που πληροί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει.

Υπάρχει ωστόσο κι ένας σημαντικός αστερίσκος που αφορά τις ομάδες της Super League και συγκεκριμένα εκείνες που αγωνίζονται στην Ευρώπη. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ ειδικότερα θα πρέπει να υποβάλουν στην UEFA τις λίστες με τους ποδοσφαιριστές που θα είναι διαθέσιμοι για τα ευρωπαϊκά ματς της League Phase με διορία έως τις 00:59, ξημερώματα Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου. Όπερ σημαίνει πως στην ουσία οι γερές μεταγραφές θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν εκείνο το χρονικό σημείο, ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους ευρωπαϊκούς αγώνες.

Αναλυτικά οι προθεσμίες:

Premier League (Αγγλία) — 2 Σεπτεμβρίου, 01:00

— 2 Σεπτεμβρίου, 01:00 Serie A (Ιταλία) — 1 Σεπτεμβρίου, 21:00

— 1 Σεπτεμβρίου, 21:00 La Liga (Ισπανία) — 2 Σεπτεμβρίου, 00:59

— 2 Σεπτεμβρίου, 00:59 Bundesliga (Γερμανία) — 1 Σεπτεμβρίου, 21:00

— 1 Σεπτεμβρίου, 21:00 Ligue 1 (Γαλλία) — 1 Σεπτεμβρίου, 21:00

— 1 Σεπτεμβρίου, 21:00 Liga Portugal (Πορτογαλία) — 5 Σεπτεμβρίου, 01:59

— 5 Σεπτεμβρίου, 01:59 Pro League (Βέλγιο) — 4 Σεπτεμβρίου, 00:59

— 4 Σεπτεμβρίου, 00:59 Eredivisie (Ολλανδία) — 3 Σεπτεμβρίου, 00:59

— 3 Σεπτεμβρίου, 00:59 Süper Lig (Τουρκία) — 4 Σεπτεμβρίου, 23:59

— 4 Σεπτεμβρίου, 23:59 Ekstraklasa (Πολωνία) — 10 Σεπτεμβρίου, 00:59

— 10 Σεπτεμβρίου, 00:59 Chance Liga (Τσεχία) — 9 Σεπτεμβρίου, 00:59

— 9 Σεπτεμβρίου, 00:59 Super League (Ελλάδα) — 15 Σεπτεμβρίου, 23:59

— 15 Σεπτεμβρίου, 23:59 Eliteserien (Νορβηγία) — 3 Σεπτεμβρίου, 00:59

— 3 Σεπτεμβρίου, 00:59 Superliga (Δανία) — 3 Σεπτεμβρίου, 00:59

— 3 Σεπτεμβρίου, 00:59 Cyprus League (Κύπρος) — 9 Σεπτεμβρίου, 23:59