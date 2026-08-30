Μεταγραφικό παζάρι: Πότε είναι η διορία σε Ελλάδα και Ευρώπη

Νίκος Κικίδης
Μεταγραφικό παζάρι: Πότε είναι η διορία σε Ελλάδα και Ευρώπη

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Η Ευρώπη μετράει αντίστροφα για το κλείσιμο του μεταγραφικού παραθύρου και το Gazzetta παρουσιάζει μέχρι πότε είναι η διορία στα 15 κορυφαία πρωταθλήματα.

Για ακόμα ένα καλοκαίρι ο μεταγραφικός «πυρετός» επικράτησε σε κάθε σημείο της ευρωπαϊκής ηπείρου, με φανταχτερά ονόματα και γερά πορτοφόλια να αναδιαμορφώνουν το τοπίο στα κορυφαία πρωταθλήματα. Μεταγραφές όπως εκείνες του Γιάν Ντιομαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτης, του Μόργκαν Ρότζερς στην Τσέλσι, του Ρόδρι στη Μπαρτσελόνα ή του Έλιοτ Άντερσον στη Μάντσεστερ Σίτι κατάφεραν να προκαλέσουν ντόρο στο μεταγραφικό παζάρι, το οποίο ωστόσο δεν έχει ακόμα πολύ χρόνο... ζωής για το 2026.

Κι όσο ο χρόνος κυλάει αντίστροφα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ανάγκη για ταχύτητα στις κινήσεις των ομάδων για να ολοκληρώσουν τις τελευταίες εκκρεμότητες, προτού πέσει αυλαία στο θερινό «παράθυρο». Τα χρονικά περιθώρια μάλιστα είναι πολύ κλειστά στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία), καθώς εκεί η προθεσμία λήγει το βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου με διαφορά κάποιων ωρών.

Αντίθετα, Τούρκοι και Πορτογάλοι έχουν μεγαλύτερη ευελιξία μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς η δική τους προθεσμία λήγει στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Από την πλευρά μας, η αυλαία στη Super League πέφτει το βράδυ της 15ης Σεπτεμβρίου, με τις ελληνικές ομάδες να έχουν ακόμα περιθώριο για να κινηθούν στη μεταγραφική αγορά και να ολοκληρώσουν τα ρόστερ τους.

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παραμένουν ακόμα αρκετά δραστήριοι πριν από τη γραμμή τερματισμού, τη στιγμή που η ΑΕΚ εξετάζει την αγορά και μπορεί να κάνει τη δική της κίνηση αν καταλήξει σε μια περίπτωση που πληροί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει.

 

Υπάρχει ωστόσο κι ένας σημαντικός αστερίσκος που αφορά τις ομάδες της Super League και συγκεκριμένα εκείνες που αγωνίζονται στην Ευρώπη. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ ειδικότερα θα πρέπει να υποβάλουν στην UEFA τις λίστες με τους ποδοσφαιριστές που θα είναι διαθέσιμοι για τα ευρωπαϊκά ματς της League Phase με διορία έως τις 00:59, ξημερώματα Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου. Όπερ σημαίνει πως στην ουσία οι γερές μεταγραφές θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν εκείνο το χρονικό σημείο, ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους ευρωπαϊκούς αγώνες.

Αναλυτικά οι προθεσμίες:

  • Premier League (Αγγλία) — 2 Σεπτεμβρίου, 01:00
  • Serie A (Ιταλία) — 1 Σεπτεμβρίου, 21:00
  • La Liga (Ισπανία) — 2 Σεπτεμβρίου, 00:59
  • Bundesliga (Γερμανία) — 1 Σεπτεμβρίου, 21:00
  • Ligue 1 (Γαλλία) — 1 Σεπτεμβρίου, 21:00
  • Liga Portugal (Πορτογαλία) — 5 Σεπτεμβρίου, 01:59
  • Pro League (Βέλγιο) — 4 Σεπτεμβρίου, 00:59
  • Eredivisie (Ολλανδία) — 3 Σεπτεμβρίου, 00:59
  • Süper Lig (Τουρκία) — 4 Σεπτεμβρίου, 23:59
  • Ekstraklasa (Πολωνία) — 10 Σεπτεμβρίου, 00:59
  • Chance Liga (Τσεχία) — 9 Σεπτεμβρίου, 00:59
  • Super League (Ελλάδα) — 15 Σεπτεμβρίου, 23:59
  • Eliteserien (Νορβηγία) — 3 Σεπτεμβρίου, 00:59
  • Superliga (Δανία) — 3 Σεπτεμβρίου, 00:59
  • Cyprus League (Κύπρος) — 9 Σεπτεμβρίου, 23:59
TRANSFER WINDOW 2026

Πότε κλείνει η μεταγραφική αγορά στην Ευρώπη

Τα 15 κορυφαία πρωταθλήματα βάσει UEFA Ranking • Ώρες Ελλάδας 🇬🇷

UEFAΠρωτάθλημαDeadlineΏρα Ελλάδας
1🏴 Premier LeagueΑγγλία2 Σεπτεμβρίου01:00
2🇮🇹 Serie AΙταλία1 Σεπτεμβρίου21:00
3🇪🇸 La LigaΙσπανία2 Σεπτεμβρίου00:59
4🇩🇪 BundesligaΓερμανία1 Σεπτεμβρίου21:00
5🇫🇷 Ligue 1Γαλλία1 Σεπτεμβρίου21:00
6🇵🇹 Liga PortugalΠορτογαλία5 Σεπτεμβρίου01:59
7🇧🇪 Pro LeagueΒέλγιο4 Σεπτεμβρίου00:59
8🇳🇱 EredivisieΟλλανδία3 Σεπτεμβρίου00:59
9🇹🇷 Süper LigΤουρκία4 Σεπτεμβρίου23:59
10🇵🇱 EkstraklasaΠολωνία10 Σεπτεμβρίου00:59
11🇨🇿 Chance LigaΤσεχία9 Σεπτεμβρίου00:59
12🇬🇷 Super LeagueΕλλάδα15 Σεπτεμβρίου23:59
13🇳🇴 EliteserienΝορβηγία3 Σεπτεμβρίου00:59
14🇩🇰 SuperligaΔανία3 Σεπτεμβρίου00:59
15🇨🇾 Cyprus LeagueΚύπρος9 Σεπτεμβρίου23:59*
🕐 Όλες οι ώρες έχουν μετατραπεί σε ώρα Ελλάδας (EEST) * Για την Κύπρο έχει ανακοινωθεί η τελευταία ημέρα του παραθύρου.
     

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