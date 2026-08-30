Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2: Τα highlights του ματς (vid)
Σε παιχνίδι με πολλές συγκινήσεις, τρία γκολ και ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες και κυρίως τους φιλοξενούμενους, ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Περιστέρι επικρατώντας του Ατρομήτου με 2-1 και πέτυχε την δεύτερη νίκη του στους ισάριθμους πρώτους αγώνες του στην Super League.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον «δικέφαλο του βορρά» ο Δημήτρης Πέλκας που πέτυχε και τα δύο γκολ με το πρώτο να το αφιερώνει στον μεγάλο άτυχο Γιάννη Κωνσταντέλια που στην πρεμιέρα του με την Ντόρτμουντ στο πρωτάθλημα υπέστη ρήξη χιαστού.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης αυτής.
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