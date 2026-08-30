Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έχασε δύο σπουδαίες ευκαιρίες για να «κλειδώσει» το τρίποντο για τον Ολυμπιακό, αλλά τελικά το γκολ του Ζότα Σίλβα από το 31' αρκούσε για τη δεύτερη νίκη των Ερυθρόλευκων στη Stoiximan Superleague.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2 στα 2 απέναντι στον Αστέρα με το 0-1 του Ζότα. Με επτά αλλαγές στην αρχική τους σύνθεση συγκριτικά με τον Ατρόμητο οι Ερυθρόλευκοι.

Αστέρας - Ολυμπιακός: Πώς ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ως προς τον γηπεδούχο Αστέρα η αρχική του διάταξη πήγε ως εξής: Παπαδόπουλος ο γκολκίπερ, άμυνα με Μέντες, Σίλβα, Λάσκαρη και Κώτσιρα, κέντρο με Έντερ Γκονζάλες και Κουρμπέλη, ο Μπαρτόλο πίσω από τον φορ Ρικαρντίνιο και στα 2 άκρα της επίθεσης οι Κετού και Ορόσκο.

Από την άλλη ο σχηματισμός του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα ήταν με: Ορτέγκα γκολκίπερ, άμυνα με Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα και Τικνιζιάν, κέντρο με Σιπιόνι, Έσε και Τσικίνιο μπροστά τους, άκρα με Ζότα και Ρόκα και φορ ο Ελ Καμπί.

Η πρώτη καλή φάση από τον Ορόσκο, το γκολ για το 0-1 ο Ζότα

Ο Αστέρας ήταν η πρώτη χρονικά ομάδα που είχε καλή στιγμή στον αγώνα. Στο 7' του αγώνα με τον Ολυμπιακό ο Ορόσκο είχε μία καλή κίνηση και ένα σουτ που έβγαλε δύσκολα ο Ορτέγκα. Στη συνέχεια ο έμπειρος γκολκίπερ έβγαλε με γροθιές το κόρνερ του Μπαρτόλο.

Ο Ολυμπιακός που επιχείρησε να απειλήσει και με τον Ελ Καμπί και με τους άλλους επιθετικογενείς του παίκτες βρήκε τελικώς το γκολ για το 0-1. Στο 31' μετά από μία φοβερή σέντρα του θετικότατου στο πρώτο μέρος, Σάλιακα, ο Ζότα με κεφαλιά από κοντά σκόραρε.

Στο 37' υπήρξε ένα επικίνδυνο γύρισμα του Ρόκα. Εάν έβρισκε τη μπάλα ο Ελ Καμπί θα σκόραρε σε κενή εστία. Τέλος στο 44' ο Ρόκα πήγε για ένα πολύ καλό πλασέ. Ο Ισπανός έκανε το τελείωμά του με τη μπάλα να φεύγει κόρνερ μετά από την επέμβαση του Παπαδόπουλου μετά μεγάλης δυσκολίας. Έτσι έκλεισε το πρώτο μέρος: με το 0-1 των Πειραιωτών.

Χαμένες φάσεις στο 2ο μέρος ο Ελ Καμπί και 2 δοκάρια ο Ολυμπιακός

Στο 46ο λεπτό ο Ολυμπιακός έφτασε ιδιαίτερα κοντά στο 2-0. Ο Ελ Καμπί είχε δοκάρι με κεφαλιά του έπειτα από μία σέντρα του Τικνιζιάν και μετά υπήρξε σουτ του Ρόκα πάνω σε σώματα. Στο 53' ο Αστέρας είχε το αρκετά καλό του Ορόσκο που πήγε έξω.

Στο 58' ο Ελ Καμπί είχε τετ α τετ που του το έβγαλε ο γκολκίπερ Παπαδόπουλος. Ο Αστέρας είχε μετά και το σουτ του Πέρεθ στο 64'. Στο 67' ο Σμαϊλοβιτς αν και δεξιός μπακ γύρισε και έκοψε ως στόπερ προ του Ρικαρντίνιο και στο 71' υπήρξε ένα σουτ του Μέντες έξω.

Στο 77' ο Σμαϊλοβιτς απείλησε με σουτ και στο 86' ο Ζέλσον είχε πλασέ πάνω στον Παπαδόπουλο. Ο Αστέρας επιχείρησε να βγει ξανά μπροστά με παίκτες όπως ο Μακέντα με τον Ολυμπιακό να βγάζει ξανά μεγάλη φάση με το καλό σουτ του Ρέτσου να αποκρούεται πολύ δύσκολα από τον Παπαδόπουλο. Στο 95ο λεπτό είχε δοκάρι και ο Γκονζάλες από κοντά και μετά νέα χαμένη φάση.

MVP: Ο Ζότα για το γκολ που έβαλε στο πρώτο μέρος. Μπαίνει μαζί με τον γκολκίπερ Παπαδόπουλο για τον Αστέρα λόγω των επεμβάσεων που είχε στον αγώνα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Σάλιακας όσο έπαιξε για τον Ολυμπιακό. Είχε την ασίστ στο 0-1 του Ζότα και είχε και πολύ καλή αμυντική και τακτική παρουσία. Ο Μεξικανός Γκονζάλες ήταν μέσα σε φάσεις και είχε και δοκάρι. Για τον Αστέρα ο Ορόσκο ήταν πολύ κινητικός και ο Παπακανέλλος όσο έπαιξε ξεχώρισε.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Θα βάλουμε παίκτες όπως τους Τσικίνιο και Ελ Καμπί. Δεν βρέθηκαν σε ιδιαίτερα καλή μέρα. Για τον Αστέρα δεν κατάφεραν κάτι μπροστά οι Ρικαρντίνιο και Μακέντα.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα βάλουμε εδώ τις χαμένες ευκαιρίες του Ελ Καμπί. Θα μπορούσαν να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή του Ολυμπιακού.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Με λάθη η διαιτησία από πλευράς καρτών και φάουλ. Οι παίκτες του Ολυμπιακού ζήτησαν πέναλτι σε 3 περιπτώσεις για χέρια με τον Πολυχρόνη και τον VAR να μην θεωρούν ότι υπήρχε παράβαση σε κάποια από αυτές τις φάσεις. Στη μία εξ αυτών πάντως το ριπλέι έδειξε επαφή με χέρι.

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA.GR: Ο Ολυμπιακός δεν έκανε το καλύτερο δυνατό του ματς όμως ήταν πιο ουσιαστικός από τον αντίπαλό του και είχε και 2 δοκάρια. Τελικώς με το γκολ του Ζότα πήρε το ματς που ξεκάθαρα το ήθελε πολύ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Παπαδόπουλος, Κώτσιρας (82' Παπακανέλλος), Λάσκαρης, Σίλβα, Μέντες, Κουρμπέλης, Έντερ, Μπαρτόλο (46' λ.τρ. Πέρεθ), Κετού (76' Καλτσάς), Ορόσκο (60' Κιμπιόκα) και Ρικαρντίνιο (76' Μακέντα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Σάλιακας (64' λ.τρ. Σμαϊλοβιτς), Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Σιπιόνι (75' Φρόιλερ), Έσε, Τσικίνιο, Ζότα (69' Ζέλσον), Ρόκα (69' Γκονζάλες) και Ελ Καμπί (75' Σα).