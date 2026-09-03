Ολυμπιακός: Πάτησε... γκάζι για Πανθεσσαλικό ο Γκουστάβο Πουέρτα

Ο Κολομβιανός άσος μπήκε κατευθείαν στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, είναι πανέτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του απέναντι στον Βόλο.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα δεν χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής. Από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στον Ρέντη, μπήκε κατευθείαν στο πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Μάλιστα, έπιασε δουλειά όταν η ομάδα βρισκόταν στην Λάρισα. Εκείνος από το πρωί της Τετάρτης (2/9) είχε πάει στον Ρέντη για να ξεκινήσει σε ερυθρόλευκους ρυθμούς και όλα δείχνουν πως, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο στην προπόνηση της Παρασκευής (4/9), θα πάρει τα πρώτα του λεπτά με τα «ερυθρόλευκα» απέναντι στον Βόλο, το Σάββατο (5/9) στο Πανθεσσαλικό.

Ο Κολομβιανός μέσος βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, καθώς μέχρι πολύ πρόσφατα αγωνιζόταν κανονικά με τη φανέλα της Σανταντέρ. Δεν χρειάζεται, επομένως, να ακολουθήσει πρόγραμμα επανένταξης ή να περιμένει αρκετές ημέρες μέχρι να βρει ρυθμό. Αντίθετα, αυτό που έχει προκαλέσει ήδη θετική εντύπωση στους ανθρώπους του Ολυμπιακού είναι η διάθεσή του να παίξει αμέσως και εννοείται η φυσική του κατάσταση.

Στον Ρέντη έχουν να λένε για τα ακατάπαυστα τρεξίματά του. Ο Πουέρτα είναι από τους ποδοσφαιριστές που δεν μένουν στατικοί μέσα στο γήπεδο. Κινείται διαρκώς, ψάχνει χώρους, συμμετέχει στην κυκλοφορία και κυρίως βλέπει μπροστά όταν έχει την μπάλα στα πόδια του. Δεν είναι από τους παίκτες που θα επιλέγουν τον εύκολο δρόμο, γυρνώντας την πίσω. Η ένταση με την οποία προπονείται είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία που έχουν ξεχωρίσει.

Και κάπου εδώ έρχεται ένας ενδιαφέρων ποδοσφαιρικός παραλληλισμός. Ο τρόπος με τον οποίο κινείται στον αγωνιστικό χώρο θυμίζει σε κάποια χαρακτηριστικά τον Ορμπελίν Πινέδα. Αυτό μας μεταφέρθηκε από τον Ρέντη. Όχι φυσικά σε επίπεδο σύγκρισης ή αξιολόγησης, καθώς κάθε ποδοσφαιριστής έχει τη δική του αγωνιστική ταυτότητα. Υπάρχουν, όμως, ορισμένα κοινά στοιχεία στον τρόπο που αντιλαμβάνεται το παιχνίδι. Όπως για παράδειγμα, η ενέργεια, η κινητικότητα, η συμμετοχή σε διαφορετικά σημεία του γηπέδου, οι ανακτήσεις μπάλας και η διάθεση να συνεισφέρει τόσο με όσο και χωρίς την μπάλα.

Αυτό ακριβώς είναι που θέλει να δει ο Ολυμπιακός από τον Πουέρτα. Δεν αποκτήθηκε απλώς για να προσθέσει μία ακόμη λύση στον άξονα, αλλά για να δώσει χαρακτηριστικά που μπορούν να κάνουν τη μεσαία γραμμή πιο έντονη και πιο ενεργητική. Χαρακτηριστικά που έλειπαν από τους υπάρχοντες χαφ. Η ικανότητά του να καλύπτει μέτρα, να πιέζει, να δίνει λύσεις στα μεσοδιαστήματα και να μεταφέρει το παιχνίδι προς τα μπροστά είναι στοιχεία που έχουν ήδη αρχίσει να συζητιούνται θετικά στο προπονητικό κέντρο.

Βεβαίως, το πρώτο παιχνίδι δεν μπορεί να αποτελέσει ασφαλές κριτήριο. Ούτε ένα καλό ημίχρονο απέναντι στον Βόλο θα σημαίνει ότι ο Πουέρτα έχει ήδη προσαρμοστεί πλήρως. Θα χρειαστεί χρόνο για να μάθει τους συμπαίκτες του, τις απαιτήσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Ολυμπιακός.

Ωστόσο, το γεγονός ότι βρίσκεται ήδη σε αγωνιστική ετοιμότητα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Και όλα δείχνουν ότι ο Κολομβιανός θα πάρει την πρώτη του ευκαιρία από τον πάγκο. Το πιθανότερο σενάριο είναι να αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στους Θεσσαλούς, ώστε να αρχίσει σταδιακά να παίρνει τα πρώτα του λεπτά και να μπαίνει στο κλίμα της νέας του ομάδας με στόχο φυσικά να βρεθεί στο αρχικό σχήμα απέναντι στην Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του Europa League.

Ο Πουέρτα, λοιπόν, δεν χρειάζεται να περιμένει. Είναι ήδη έτοιμος να συστηθεί στον κόσμο του Ολυμπιακού.

