Ο Ολυμπιακός προχωράει για τον Φρόιλερ και έναν εκ των Πουέρτα-Κάσερες!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τις τελευταίες εξελίξεις με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή του με προσθήκες αναγνωρισμένης αξίας, όπως επιβεβαιώθηκε στη χθεσινή συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ. Κι όπως όλα δείχνουν μιλάμε για δύο μεταγραφές.

Η μία είναι ο Ρέμο Φρόιλερ, με τον Ολυμπιακό να προχωράει και να κινείται άμεσα για την απόκτηση του. Στο κλαμπ θεωρούν ότι η ομάδα χρειάζεται όχι μόνο ποιότητα, αλλά και κάποιους παίκτες με ηγετικά χαρακτηριστικά και παραστάσεις υψηλού επιπέδου. Και ο Ελβετός -του οποίου έληξε το συμβόλαιο με τη Μπολόνια και είναι ελεύθερος- είναι μια τέτοια περίπτωση, με 94 συμμετοχές στην Εθνική ομάδα της χώρας του κι εννιά σεζόν βασικός στο Καμπιονάτο, τις έξι με την Αταλάντα και τις τρεις τελευταίες με την Μπολόνια, στην οποία ήταν εκ των αρχηγών.

Ο 34χρονος κεντρικός χαφ ήταν απολύτως βασικός και στα έξι παιχνίδια της Ελβετίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο (στα τέσσερα 90λεπτα και στα δύο 120λεπτα). Την περασμένη σεζόν είχε 40 παιχνίδια (36 βασικός) στην Μπολόνια, σε πρωτάθλημα και Γιουρόπα Λιγκ. Ένα χρόνο πριν είχε πάρει με την Μπολόνια το Κύπελλο Ιταλίας κερδίζοντας στον τελικό 1-0 τη Μίλαν του Μονκάδα, σημερινού υπεύθυνου των μεταγραφών του Ολυμπιακού. Έχει παίξει 28 παιχνίδια Τσάμπιονς Λιγκ και 24 Γιουρόπα Λιγκ.

Ο Φρόιλερ (1μ81) είχε 260 συμμετοχές στην Αταλάντα (21 γκολ και 23 ασίστ) κι 123 στην Μπολόνια (3 γκολ και 5 ασίστ), ενώ είχε και μία σεζόν στη Νότιγχαμ με 33 συμμετοχές. Στην Ελβετία είχε παίξει στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, στη Βίντερτουρ, τη Λουκέρνη και την Γκρασχόπερς. Τον Φεβρουάριο του 2022 ήταν βασικός στο Ολυμπιακός-Αταλάντα 0-3.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει και δη με πιο εντατικό τρόπο την προσπάθεια του για την απόκτηση ενός εκ των Πουέρτα η, Κάσερες.

Με τις πληροφορίες μας από τη Γαλλία να λένε ότι η τελευταία χρονικά προσφορά που έκανε στην Τουλούζ για τον Κριστιάν Κάσερες έφτασε τα 9 εκ. Ευρώ. Και τον γαλλικό σύλλογο να μην απαντάει θετικά, προφανέστατα γιατί κοστολογεί (λίγο;) παραπάνω τον 26χρονο άσο του κι αρχηγό της Εθνικής Βενεζουέλας, παρότι το συμβόλαιο του λήγει σε ένα χρόνο και παρότι ο παίκτης αρνείται να το επεκτείνει. Τα 9 εκ. Ευρώ είναι η τελευταία χρονικά προσφορά που έκανε ο Ολυμπιακός, καθώς είχαν προηγηθεί κι άλλες, μάλλον δύο, που είχαν επίσης απορριφθεί.

Η περίπτωση του Κάσερες «δουλεύεται» από τον Ολυμπιακό μαζί με εκείνη του Γκουστάβο Πουέρτα. Για τον 23χρονο κεντρικό χαφ, βασικό με την Κολομβία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έγινε μία πρώτη πρόταση ύψους 8 εκ. Ευρώ στη Ράσινγκ Σανταντέρ, που δεν έγινε αποδεκτή από τους Ισπανούς, που υποστηρίζουν ότι θα έχουν μεγαλύτερες προτάσεις από την Μπενφίκα και τη Βιγιαρεάλ. Με τους «ερυθρόλευκους», όμως, να επανέρχονται άμεσα με νέα αυξημένη προσφορά κι έχοντας τη διαβεβαίωση του παίκτη ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα.

Προβλέψεις δεν είναι εύκολες για τις δύο περιπτώσεις, καθότι μεταγραφές από 10 εκ. Ευρώ και άνω. Ωστόσο, στον Ολυμπιακό έχουν βάλει στόχο να πάρουν έναν εκ των δύο και πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν.

Ο Πουέρτα, και ηλικιακά, ίσως είναι πιο ελκυστικός στόχος, αλλά σπουδαίος παίκτης είναι κι ο Κάσερες

Άσχετο: Το θέμα της μεταγραφής του Τικνιζιάν από εδώ βγήκε και το έχουμε αναλύσει. Όμως, αυτή την στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος έχει εσωτερικά προβλήματα λόγω του αποκλεισμού του στο Τσάμπιονς Λιγκ από την Μπερ Σέβα κι αυτό καθυστερεί την υλοποίηση της μεταγραφής, που πάντως λογικά θα προχωρήσει.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ολυμπιακός έχει προσφορές για αρκετούς βασικούς παίκτες του. Όπως για παράδειγμα για τον Έσε, τον οποίο όμως θέλει να κρατήσει στη δύναμη του και τη νέα σεζόν. Έτσι, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού είχε απορρίψει προσφορά της Φιορεντίνα ύψους 15 εκ. Ευρώ για τον Αργεντίνο κεντρικό χαφ.

Προτάσεις έχουν κάνει και η Κρασνοντάρ κι άλλες δύο ομάδες για τον Ζέλσον, με τον Ολυμπιακό επίσης να τις έχει απορρίψει. Είναι άγνωστο, όμως, τι θα συμβεί εάν ειδικά οι Ρώσοι επανέλθουν με νέα προσφορά γύρω στα 6 εκ. Ευρώ, όπως ακούγεται. Πάντως, κι από τον Πορτογάλο εξτρέμ, όπως κι από τον Τσικίνιο κι από άλλους παίκτες, στην ομάδα περίμεναν πολύ περισσότερα πράγματα στα δύο παιχνίδια με τη ΝΕΚ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι