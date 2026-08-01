Τα καλοκαιρινά προκριματικά ξεκίνησαν καλά για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, οι προπονητές πήραν πίστωση χρόνου και το ίδιο θέλει και ο Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό.

Σε όλο τον κόσμο, πλέον, ακόμα και στα μεγάλα πρωταθλήματα, οι αλλαγές προπονητών είναι συχνό φαινόμενο. Μέχρι και οι Άγγλοι κόλλησαν το συνήθειο.

Πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, βέβαια, έχει πέραση το χόμπι αλλαγής του προπονητή. Ό,τι κι αν έχει πετύχει στην καριέρα του. Χρόνος δύσκολα δίνεται. Τόσο από τις διοικήσεις, όσο κι από τους προπονητές της εξέδρας ή τους δημοσιογράφους.

Ο Αλέσιο Λίσι στον ΠΑΟΚ διαδέχθηκε τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου, τον Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ διαδέχθηκε έναν πολύπειρο τεχνικό, με τρομερό βιογραφικό, τον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά δεν είναι ο Ισπανός προπονητής το θέμα στον Παναθηναϊκό. Είναι το γεγονός ότι ο Δανός που κατέκτησε τίτλους στην πατρίδα του με την Κοπεγχάγη, έρχεται σε έναν σύλλογο, που είναι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και με την υπομονή του κόσμου να έχει στερέψει. Κάθε νίκη είναι καύσιμο, κάθε ήττα ισοδυναμεί με εσωστρέφεια.

Ο Ιταλός και ο Δανός τεχνικός πέρασαν τις πρώτες εξετάσεις, αλλά δεν μπορούν να πανηγυρίζουν. Ο Λίσι σε δύο επίσημα ματς έχει δύο νίκες, κόντρα σε έναν αντίπαλο, που δεν είναι ισχυρός όπως στο παρελθόν, αλλά έχει βαριά φανέλα, τη Ντιναμό Κιέβου.

Ασφαλώς και η πρόκριση αποτελεί επιτυχία. Τώρα καλείται να κάνει το ίδιο κόντρα σε μία άλλη ομάδα με ιστορία στην Ευρώπη, την Άντερλεχτ. Αν τα καταφέρει θα έχει κερδίσει πολλούς πόντους για τη συνέχεια. Εμπιστοσύνη από τη διοίκηση, από τους παίκτες του και από τον κόσμο, που μοιραία και ανάλογα με τα αποτελέσματα πάντα θα κάνει συγκρίσεις με τον προκάτοχό του. Αν όχι, θα αρχίσουν οι συγκρίσεις και τα σχόλια για το τι δεν έκανε καλά ο ίδιος, οι παίκτες και φυσικά η διοίκηση.

Ο Νίστρουπ είδε τον Παναθηναϊκό να παίρνει μία δραματική πρόκριση. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Αυτό μετράει. Τώρα σε μία άλλη... Πάκσι, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 καλείται να δώσει δύο ακόμα τελικούς και να περάσει στην επόμενη φάση. Εκεί, όπου θα τον περιμένουν δύο ακόμα τελικοί πριν την είσοδο στη League Phase. Αποκλεισμός από κατώτερες ομάδες και φυσικά από την Ευρώπη θα είναι πλήγμα. Στις προκρίσεις με τέτοιους αντιπάλους δεν θα ακούσει και κάποιο ιδιαίτερο «ευχαριστώ», ούτε θα του πει κάποιος «μπράβο». Σε κάθε περίπτωση, με δύο ακόμα προκρίσεις θα γεμίσει κι αυτός με καύσιμο το ρεζερβουάρ της εμπιστοσύνης στον πράσινο οργανισμό. Και της αυτοπεποίθησης στα αποδυτήρια.

Την Τρίτη, λοιπόν, έρχεται η σειρά ενός άλλου προπονητή, του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να δώσει εξετάσεις... Ακούγεται ή διαβάζεται βαρύ για έναν προπονητή που έχει αφήσει τα διαπιστευτήριά του με τον Ολυμπιακό και τη Σεβίλλη, κατακτώντας Conference League - νταμπλ και Europa League, αντίστοιχα; Ναι, αλλά στον Ολυμπιακό, όπως και σε κάθε μεγάλο σύλλογο η πίεση είναι τεράστια. Οι επιτυχίες «απαγορεύεται» να είναι εφήμερες. Πρέπει να έχουν διάρκεια.

Η κριτική την περασμένη σεζόν στον Μεντιλίμπαρ ήταν μεγάλη. Στα καλοκαιρινά φιλικά, όπου είναι άδικο να κρίνεται ακόμα και ο χειρότερος προπονητής, επίσης μεγάλη. Ο Βάσκος τεχνικός δέχθηκε κριτική γιατί ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα δεν έπαιζε ελκυστικό ποδόσφαιρο και φυσικά γιατί δεν κατέκτησε τίτλους. Στα φιλικά και ενώ ποτέ δεν έβαλε την ενδεκάδα που λογικά θα δούμε με τη Ναϊμέγκεν, τα σχόλια ήταν αρνητικά. Υπερβολικά.

Τώρα, όμως, αρχίζουν τα επίσημα και ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του έναν μεγάλο στόχο. Να μπει στη League Phase του Champions League, παίκτες, τεχνικό τιμ, κόσμος, διοίκηση να ζήσουν ξανά αυτή τη μεγάλη διοργάνωση και φυσικά να μπουν εκατομμύρια στα ταμεία.

Το να μείνεις εκτός από τη Λιόν και τη Μπόντο Γκλιμτ δεν χωνεύεται εύκολα, αλλά η μία είναι γαλλική ομάδα με ιστορία και η άλλη τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα στην Ευρώπη. Το να μείνεις έξω από καλή ολλανδική ομάδα, αλλά χωρίς ειδικό βάρος, όπως είναι η Ναϊμέγκεν, δεν θα είναι εύκολο να το χωνέψει κανείς. Η πρόκριση κι εδώ είναι το ζητούμενο. Δεν έχει σημασία η εικόνα Αύγουστο μήνα.

Η πρόκριση θα προκαλέσει ευφορία. Ενθουσιασμό, αφού θα μένουν δύο «τελικοί». Με αποκλεισμό αντιλαμβάνονται όλοι ότι θα επικρατήσει σκληρή κριτική και γκρίνια. Και τα πρώτα βέλη θα κατευθυνθούν στον Βάσκο. Ο Μεντιλίμπαρ διεκδικεί την πρόκριση και ψήφο εμπιστοσύνης. Τώρα δίνει το δικό του τεστ, πριν προηγηθούν τα επόμενα για τους Λίσι, Νίστρουπ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αντίθετα, δεν έχει αυτή την πίεση στην ΑΕΚ. Είναι πρωταθλητής, πάει ισχυρός στα playoffs και πολλοί περιμένουν την πρόκριση. Ακόμα κι αν δεν έρθει, έχει κερδίσει με το πρωτάθλημα την εμπιστοσύνη για να πορευτεί και τη νέα σεζόν.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει τέτοια πολυτέλεια... Θα είναι άδικο να δεχθεί κριτική σε περίπτωση αποτυχίας; Ο καθένας εδώ μπορεί να έχει την άποψή του. Το σίγουρο είναι ότι έχει παίξει μεγάλο ρόλο στο χτίσιμο της ομάδας και στις μεταγραφές και αυτό είναι ένα στοιχείο ικανό για να τον διατηρήσει στη θέση του.