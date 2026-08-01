Ο Ολυμπιακός παραμένει υποψήφιος για την απευθείας είσοδο στη League Phase της σεζόν 2027-28, στο κόλπο, αλλά σε απόσταση ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα για την απευθείας είσοδο στη League Phase του Champions League, στην ξεχωριστή λίστα με το καλύτερο ranking της 5ετίας. Μία λίστα φυσικά που αφορά μόνο την ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Στη λίστα, αλλά σε μεγάλη απόσταση είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο Δικέφαλος και το τριφύλλι, εκτός του ότι θα πρέπει να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, όπως βέβαια και ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να κάνουν τρομερή πορεία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την τρέχουσα σεζόν κι επιπλέον όποια ομάδα είναι πάνω απ' αυτούς, να μην κατακτήσει τον τίτλο στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το Football Meets Data: Τέσσερις ομάδες στην κούρσα πρόσθεσαν +0,500 βαθμούς στους συντελεστές των συλλόγων τους αυτή την εβδομάδα (νικητές από το UEL Q2 και το UECL Q2):

Φερεντσβάρος

Κοπεγχάγη

ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός

Οι νικητές από το δεύτερο προκριματικά του UCL Q2 (διαδρομή πρωταθλητών) δεν πρόσθεσαν βαθμούς στους συντελεστές τους, καθώς ο ελάχιστος αριθμός βαθμών που θα κερδίσουν αυτή τη σεζόν εξακολουθεί να είναι 2,500.

Το χειρότερο σενάριο για αυτούς είναι τώρα το UECL LS, αλλά αυτό τους φέρνει το ίδιο ελάχιστο των 2,500 βαθμών σαν να είχαν αποκλειστεί στο UECL PO.

Η ομάδα με τον υψηλότερο συντελεστή βαθμολογίας στην πορεία των πρωταθλητών που προκρίθηκαν θα συμμετέχει απευθείας στο UCL το 2027 εάν το UCL κερδηθεί από ομάδα που τερμάτισε σε θέση Champions League στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Εφαρμόζοντας την τρέχουσα βαθμολογία των συντελεστών βαθμολογίας των ομάδων, θα συμβεί η ακόλουθη αναπροσαρμογή (υποθέτοντας ότι αυτές οι ομάδες θα κερδίσουν τα εγχώρια πρωταθλήματά τους):

Ο Ολυμπιακός θα μετακινηθεί από το UCL PO στη φάση του πρωταθλήματος

Η Σαχτάρ θα μετακινηθεί από το UCL Q2 (δεύτερο προκριματικό) στα PO (playoffs)

Η Καραμπάγκ, ο Ερυθρός Αστέρας θα μετακινηθεί από το UCL Q1 στο Q2

Οι Πειραιώτες έχουν 57.250 βαθμούς, ενώ ακολουθεί η Σαχτάρ Ντόνετσκι με 56.250. Τρίτη στην κούρσα είναι η Μπόντο Γκλιμτ με 52.000 και τέταρτη η Φερεντσβάρος με 50.750 βαθμούς. Οι υπόλοιποι είναι από 43.000 και κάτω.

Ο ΠΑΟΚ είναι στους 37.750 βαθμούς και ο Παναθηναϊκός στους 31.250. Τεράστια απόσταση κι εφόσον πάρουν το πρωτάθλημα, θα πρέπει να συμβούν πάρα πολλά για να μπουν στο Champions League, χωρίς προκριματικούς γύρους.

Δείτε την ανάρτηση και τη βαθμολογία