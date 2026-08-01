Ο Παύλος Παντελίδης πέρασε την πόρτα του χειρουργείο και μετά το τέλος της επιτυχημένης επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε έγινε γνωστός και ο καιρός που θα λείψει.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε στην καθημερινότητα του Παναθηναϊκού ο σοβαρός τραυματισμός του Παύλου Παντελίδη, ο δεύτερος μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έπειτα από την ρήξη χιαστού που υπέστη ο Ίνγκασον.

Ο νεαρός εξτρέμ των «πρασίνων» υπέστη κάταγμα κνήμης περόνης μετά από ένα δυνατό μαρκάρισμα που δέχθηκε σ' ένα φιλικό προπονητικού τύπου με την Athens Kallithea. Αργά το βράδυ της Παρασκευής (31/07) πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, το οποίο εκτελέστηκε από τον επικεφαλής του ιατρικού τιμ, Διονύση Χίσσα και τον γιατρό του κλαμπ, Χάρη Λάλο.

Κατά τη διάρκεια αυτής διαπιστώθηκε πως εκείνος είχε υποστεί συντριπτικό κάταγματης περόνης, ρήξη της κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης και ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου. Ο χρόνος αποκατάστασης που αναμένεται να χρειατεί για να επανέλθει αναμένεται να φτάσει τους 4-6 μήνες, με την κατάστασή του να εκτιμάται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Αυτό σημαίνει πως εκείνος θα χάσει πιθανότατα όλο το πρώτο μισό της σεζόν.