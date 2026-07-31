Έπειτα από συνεννόηση του Σουαλιό Μεϊτέ με το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ αποφασίστηκε ο Γάλλος να περάσει πρώτα την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Σουαλιό Μεϊτέ θα περάσει την πόρτα του χειρουγείου. Ο χαφ του ΠΑΟΚ από την περασμένη σεζόν ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο ισχίου και η προσπάθεια να ξεπεράσει το πρόβλημα με συντηρητική αγωγή δεν απέδωσε καρπούς.

Ο Γάλλος μέσος δεν συμμετείχε επί της ουσίας στο βασικό στάδιο προετοιμασίας από τη στιγμή που ακολούθησε δικό του ειδικό πρόγραμμα. Εν τέλει έπειτα από επαφή του παίκτη με το ιατρικό επιτελείο του κλαμπ αποφασίστηκε να λυθεί το θέμα με επέμβαση.

Ακόμα και την ερχόμενη εβδομάδα είναι πιθανό ο Μεϊτέ να κάνει το χειρουγείο και εν συνεχεία θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 μήνες.