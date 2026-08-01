Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία η απόκτηση χαφ - Τα νέα ονόματα!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta τις τελευταίες εξελίξεις για τις μεταγραφές του χαφ και του αριστερού μπακ στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αποκτήσει έναν top κεντρικό χαφ έως τη Δευτέρα το βράδυ, προκειμένου να τον δηλώσει το ίδιο βράδυ στην ευρωπαϊκή του λίστα, προκειμένου να έχει δικαίωμα να παίξει στη ρεβάνς με τη ΝΕΚ Ναιμέγκεν.

Πώς εξελίσσεται η κατάσταση; Φαίνεται ότι έχουν μπει πλέον στην κούρσα της μεταγραφής άλλα ονόματα. Στο ποδόσφαιρο και στις μεταγραφές ποτέ μην λες ποτέ. Οπότε ουδείς μπορεί να αποκλείσει να γίνει κάτι με τον Φρόιλερ ή τον Καντιού ή τον Άμραμπατ ή τον Ζοργκάν ή άλλους παίκτες με τους οποίους είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός στο πολύ πρόσφατο παρελθόν.

Οι πληροφορίες, όμως, λένε ότι στην τελική ευθεία, κατόπιν συνεννόησης της διοίκησης με τον Μεντιλίμπαρ, έχουν μπει ένα, μπορεί και δύο καινούργια ονόματα, για τα οποία μιλάνε οι «ερυθρόλευκοι», έχοντας και το αβαντάζ ότι δύο θέσεις ξένων αδειάζουν, με τον Μαροκινό Ελ Κααμπί να υπολογίζεται ως Κοινοτικός και τον Βραζιλιάνο Αντρέ Λουίς να έχει ουσιαστικά πωληθεί στο Κάνσας, με ελάχιστες λεπτομέρειες να απομένουν για την ολοκλήρωση και τυπικά της μεταγραφής (αν και σήμερα στην Τουρκία υπάρχουν ρεπορτάζ ότι τον θέλει η Τράμπζονσπορ!!!).

Είναι αλήθεια ότι ο Πορτογάλος Μπραγκάνσα έχει τεθεί υπόψιν του Ολυμπιακού και ότι είναι πολύ καλός μέσος. Με τη διαφορά ότι οι δύο πολύ σοβαροί τραυματισμοί του την τελευταία τριετία έχουν κάνει δισταχτικούς τους «ερυθρόλευκους» που δεν θέλουν να ρισκάρουν.

Αλήθεια είναι και ότι τον Ζοργκάν αυτή την στιγμή μπορείς να τον πάρεις μόνο πληρώνοντας τη ρήτρα αποδέσμευσης των 12 εκ. ευρώ, αφού η Ουνιόν Σεν Ζιλουά δεν τον δίνει τώρα καθότι τον χρειάζεται για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Άμραμπατ, όπως και ο Ισπανός Μπλάνκο (Αλαβές) έχουν απαντήσει ότι θα συζητούσαν προς το τέλος του Αυγούστου, εφόσον δεν έχουν βρει ομάδα στην Ισπανία.

Ο Φρόιλερ είναι ανοικτός, φέρεται διατεθειμένος να έρθει, με ηγεμονικό πάντως συμβόλαιο (2 εκατ. ευρώ) για τα 34 χρόνια του, όμως υπάρχει ένα ερωτηματικό στο Ρέντη εάν είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η ομάδα.

Για τον Καντιού στον Ολυμπιακό έχουν υπόψιν τους κίνηση για απόκτηση του εάν φύγει κάποιος από τους υπάρχοντες χαφ, αλλά και πρώτα να αποκτηθεί ο πρώτος στόχος για τη μεσαία γραμμή.

Στη λίστα δεν εμφανίζεται το όνομα του Ρώσου Γκολόβιν της Μονακό. O Εουστάκιο (Πόρτο) κι ο Εξπόζιτο (Εσπανιόλ) είναι, αλλά χωρίς να έχουν προχωρήσει.

Και κάτι ακόμη: Δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός νεαρό κι άπειρο κεντρικό χαφ από τη Λατινική Αμερική τώρα. Θα είναι έτοιμος παίκτης.

Άσχετο

Ενώ στον Ολυμπιακό έχουν τη βεβαίωση του μάνατζερ του Σαλάχ Εντίν για το ΟΚ εκ μέρους του παίκτη, πλέον μετά τα ΜΜΕ στο Μαρόκο, που γράφουν συνεχώς ότι ο διεθνής μπακ έχει σε αναμονή τους Πειραιώτες, και ο ιταλικός Τύπος τα γυρνάει για τις προθέσεις του Μαροκινού αριστερού μπακ.

Με την Corriere dello sport να γράφει ότι «στη Ρόμα προσπαθούν να τον πείσουν να δεχτεί μια προσφορά από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τους Τζιαλορόσι. Τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο του παίκτη, ο οποίος πρέπει να επιλύσει τις ανησυχίες του και να εγκρίνει μια μεταγραφή». Και με τη Repubblica στο ίδιο μήκος κύματος: «Η Ρόμα και οι Έλληνες συμφωνούν εδώ και μέρες. Αλλά ο Σαλάχ-Εντίν έχει μέχρι στιγμής απορρίψει την μεταγραφή».

Άλλο ένα σίριαλ! Με την περίπτωση του Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα να είναι πάντοτε ζεστή και τον Τύπο σήμερα στην Τζένοα να γράφει ότι ο Ισπανός αριστερός μπακ Άαρον Μάρτιν είναι κοντά στον Ολυμπιακό, κάτι που πάντως πηγές του συλλόγου δε το επιβεβαιώνουν.

Η φωτογραφία της ημέρας

Νέα διάσταση δίνει στο θέμα της μεταγραφής του Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ πληροφορία από το Radio Splendid στο Μπουένος Άιρες. Σύμφωνα με αυτή, η διαφορά ανάμεσα στους δύο συλλόγους δεν είναι κάπου 800 χιλ. με ένα εκατ. ευρώ, όπως είχε επανειλημμένως τις τελευταίες ημέρες λεχθεί.

Κατά το συγκεκριμένο Μέσο η Ρίβερ Πλέιτ προσφέρει 3,5 εκατ. δολάρια (3 εκ. ευρώ), ενώ ο Ολυμπιακός απαιτεί 6 εκατ. δολάρια (5,2 εκατ. ευρώ), άρα υπάρχει μεγάλη διαφορά της τάξης των 2,5 εκ. δολαρίων (2,2 εκατ. ευρώ).

Από την άλλη, η μεγάλη εφημερίδα Ole βάζει εντελώς διαφορετικά νούμερα στο τραπέζι, γράφοντας ότι ο Ολυμπιακός «μείωσε τις απαιτήσεις του από τα 7 στα 6 εκ. Ευρώ, αλλά η Ρίβερ Πλέιτ σκοπεύει να φτάσει μάξιμουμ τα πέντε εκατ. ευρώ».

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔