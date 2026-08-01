Συνεχίζει να... τρυπάει το ταβάνι του σε δαπάνες ο Παναθηναϊκός: Πέρασε τα 25 εκατ. ευρώ

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε ακόμη μία μεταγραφή με τον Κάνγκουα, επέκτεινε το ρεκόρ του κι έχει και συνέχεια.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να επενδύει στο νέο του ξεκίνημα με τον Τζέικομπ Νίστρουπ στην τεχνική του ηγεσία και τον Στέφανο Κοτσόλη πια σε ρόλο τεχνικού διευθυντή. Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος έχει δώσει το φετινό καλοκαίρι χρήματα που όχι μόνο δεν έχουν δοθεί ξανά στη δική του εποχή, αλλά ούτε καν στην πολυμετοχικότητα.

Μ' αυτό τον τρόπο ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» θέλει να δείξει την έμπρακτη στήριξή του στο νέο εγχείρημα της ομάδας με τον Δανό τεχνικό στα ηνία της. Με την τελευταία προσθήκη του Κινγκς Κάνγκουα, μιας μεταγραφής που δεν ήταν διόλου φθηνή, αφού χρειάστηκαν 4 εκατ. ευρώ για να γίνει, τα επίπεδα δαπανών του «τριφυλλιού» έχουν φτάσει σε δυσθεώρητο επίπεδο.

Και το καλύτερο είναι πως ακόμα βρισκόμαστε στις αρχές του Αυγούστου, κάτι που σημαίνει πως έχουμε μπροστά μας κάτι παραπάνω από έναν μήνα μεταγραφών, αφού το παράθυρο για την Ελλάδα κλείνει στις 15 Σεπτεμβρίου.

Πέρασε τα 25 εκατ. ευρώ και βάζει...πλώρη για νέα ύψη

Το ξεκίνημα έγινε ήδη με τη λήξη του πρωταθλήματος, όταν οι «πράσινοι» εξασφάλισαν την Ευρώπη και ενεργοποιήθηκε αυτόματα η οψιόν στο συμβόλαιο του Ανάς Ζαρουρί, με το «τριφύλλι» να καταβάλει έτσι 2,8 εκατ. ευρώ στη Λανς και να τον κάνει δικό του.

Ακολούθησε η μεταγραφή του Τσάβες, που ήρθε όμως δανεικός χωρίς ενοίκιο και του Ετιέν Καμάρα, για την οποία το αθηναϊκό κλαμπ έβγαλε από τα ταμεία του 4 εκατ. ευρώ και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Στην περίπτωση του τελευταίου το ακριβές ποσό δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο είναι δεδομένα παραπάνω από 3 εκατ. ευρώ.

Έπειτα, ο Παναθηναϊκός πήρε τον Πένια από τη Μπαρτσελόνα πληρώνοντας 2,8 εκατ. ευρώ αλλά και τον Έλμιν Ραστόντερ από την Τουν αντί 3,5 εκατ. Ακολούθησε ο ελεύθερος Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος σίγουρα πήρε κάποιος μπόνους υπογραφής, όμως δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το ύψος του και γι' αυτό δεν το προσμετράμε.

Τέλος, μετά τον Σέχου από την Χαλ, που πήγε λίγο κάτω από 1 εκατ. ευρώ, ήρθαν ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος όμως είναι δανεικός και απ' ότι φαίνεται χωρίς ενοίκιο και ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν για τον οποίο το «τριφύλλι» πλήρωσε περίπου 5 εκατ. ευρώ στη Σαμσουνσπόρ.

Τελευταία χρονικά προσθήκη ήταν εκείνη του Κινγκς Κάνγκουα από την Χάποελ Μπερ Σεβά, η οποία στοίχησε περί τα 4 εκατ. ευρώ.

Αθροίζοντας όλα τα παραπάνω βλέπουμε πως ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει ένα ποσό που φτάνει τα 26,1 εκατ. ευρώ.

Ονοματεπώνυμο Χρήματα Ομάδα Ανάς Ζαρουρί 2.800.000 Λανς Λούκας Τσάβες Δανεικός, χωρίς ενοίκιο Αρχεντίνος Τζούνιορς Ετιέν Καμαρά 4.000.000 Σαρλερουά Τριαντάφυλλος Τσάπρας 3.000.000 Λεβαδειακός Ινάκι Πένια 2.800.000 Μπαρτσελόνα Έλμιν Ραστόντερ 3.500.000 Τουν Στέφαν Ντε Φράι Ελεύθερος Ίντερ Αϊντόν Σέχου 1.000.000 Χαλ Βίκτορ Κρίστιανσεν Δανεικός, χωρίς ενοίκιο Λέστερ Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν 5.000.000 Σαμσουνσπόρ Κινγκς Κάνγκουα 4.000.000 Χάποελ Μπερ Σεβά Σύνολο 26.500.000€

Οι κινήσεις φυσικά δεν έχουν τελειώσει

Ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμού του, ωστόσο ακόμη υπάρχουν κάποια μέτωπα που είναι ανοιχτά, όπως αυτό που αφορά τη θέση του σέντερ φορ.

Εκεί οι «πράσινοι» έχουν αποφασίσει να περιμένουν την επιστροφή του Ντέσερς και να δουν πως θα είναι στο πρώτο διάστημα και ύστερα να επιλέξουν αν θα προχωρήσουν σε κάποια προσθήκη ή όχι.

Καταλαβαίνει κανείς πως αν προκριθεί η επιλογή του να γίνει μία κίνηση για εκεί σε περίπτωση που ο Νιγηριανός φορ δεν κριθεί πως είναι στην κατάσταση που πρέπει, το πιο πιθανό είναι να αφορά παίκτη που έρχεται για βασικός.

Ακόμη, υπάρχει και η περίπτωση να γίνει μία επιπλέον προσθήκη για τις θέσεις στα χαφ, όπου κι εκεί το «τριφύλλι» θα πάει για έναν ενδεκαδάτο παίκτη ενώ μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί και για τη θέση του δεξιού εξτρέμ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Παύλου Παντελίδη.

Παράλληλα, κίνηση προφανώς θα γίνει και στην περίπτωση που υπάρξει κάποια παραχώρηση ποδοσφαιριστή, ο οποίος υπολογίζεται στο βασικό ροτέισον, ώστε να καλυφθεί το κενό που θα αφήσει πίσω του.

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