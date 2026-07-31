Ο Τομ Λουσέ θα είναι την Κυριακή (2/8) στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Τομ Λουσέ στον ΠΑΟΚ. Σε αυτό το πλαίσιο ο Γάλλος χαφ θα βρίσκεται την ερχόμενη Κυριακή (2/8) στις 18:00 στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις με τους Ασπρόμαυρους.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Νις διήρκεσαν περίπου μία εβδομάδα και ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης. Πλέον απομένει ο παίκτης να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το τριετές συμβόλαιο του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει στη Νις ποσό που πλησιάζει τα τρία εκατομμύρια ευρώ.

Ποιος είναι ο Τομ Λουσέ

Ο Τομ Λουσέ γεννήθηκε το 2003 στο Μανόσκ της Νότιας Γαλλίας και πέρασε ολόκληρη την ποδοσφαιρική διαδρομή του στις ακαδημίες της Νις. Η βασική θέση του είναι στον άξονα ως «οκτάρι», ωστόσο την περασμένη σεζόν χρησιμοποιήθηκε τόσο ως αριστερός εξτρέμ όσο και ως δεξιός μπακ.

Η δυνατότητά του να καλύπτει διαφορετικούς ρόλους αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που μέτρησαν στην τελική επιλογή του από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, προέρχεται από τρεις συνεχόμενες γεμάτες χρονιές με την πρώτη ομάδα της Νις. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 42 συμμετοχές, είχε 31 την αμέσως προηγούμενη και άλλες 18 την περίοδο 2023-24.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με υψηλή ένταση στο παιχνίδι του, καλή τεχνική κατάρτιση και τακτική παιδεία, χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται τόσο στον άξονα όσο και στις πλευρές.