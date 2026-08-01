Μίλαν Βιτάλις: Ο χαφ με τις «εντάσεις» που επέλεξαν Νίκολιτς και Ριμπάλτα

Το προφίλ του Μίλαν Βιτάλις και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που έπεισαν τους Νίκολιτς και Ριμπάλτα πως είναι το κομμάτι που λείπει από το «παζλ» της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ.

«Χρειαζόμαστε μέσους, έναν πιο υβριδικό που να πηγαίνει στα άκρα κι έναν στο κέντρο με μεγάλη ένταση», είχε πει ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Τσβόλε και πλέον αυτά τα προφίλ έχουν... ονόματα. Ο πρώτος είναι ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος έχει ενταχθεί ήδη στην προετοιμασία των Πρωταθλητών Ελλάδας, ενώ ο δεύτερος αναμένεται να είναι ο Μίλαν Βιτάλις!

Οι Ούγγροι έκαναν γνωστό πως ο Δικέφαλος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Γκιόρ για την απόκτηση του αρχηγού της και όλα δείχνουν πως ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης θα... επιβεβαιωθεί, καθώς και ο δεύτερος χαφ φαίνεται πως θα κλείσει πριν από την επιστροφή της ομάδας από το Άπελντορν.

Αν για τον Μάγερ δεν χρειάζονται πολλά λόγια, επειδή «μιλάει» από μόνη της η τεράστια καριέρα του στα ευρωπαϊκά γήπεδα και το γεγονός πως αποτελεί την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία του κλαμπ, αξίζει να σταθούμε στα χαρακτηριστικά του Ούγγρου χαφ που «έπεισαν» τους Νίκολιτς - Ριμπάλτα πως είναι το... κομμάτι που λείπει από το παζλ.

Στην Γκιόρ από 10 χρονών, έτοιμος για το μεγάλο βήμα

Η μεταγραφή του Βιτάλις θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την αντίστοιχη κίνηση που έγινε πέρυσι με την απόκτηση του Φιλίπε Ρέλβας. Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε εξαιρετική ηλικία, με μεγάλη μεταπωλητική αξία (24 ετών ο Ούγγρος, 25 ήταν πέρυσι ο Πορτογάλος) και η ΑΕΚ τού δίνει την ευκαιρία να κάνει το πρώτο σημαντικό βήμα στην καριέρα του.

Ο Βιτάλις μεγάλωσε στην Γκιόρ, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως ποδοσφαιριστής, καθώς εντάχθηκε στην Ακαδημία της το 2012, σε ηλικία 10 ετών! Για 1,5 χρόνο πέρασε από την Ακαδημία της Ντέμπρετσεν και το 2015 επέστρεψε στο «σπίτι» του. Βασικό προσόν του είναι το δυνατό δεξί του πόδι, με το οποίο μπορεί να απειλεί από μεγάλες αποστάσεις.

Πέρα από την Ουγγαρία, έχει αγωνιστεί και στη Σλοβακία με τη Σαμορίν της δεύτερης κατηγορίας και την Ντουναΐσκα Στρέντα της πρώτης κατηγορίας (52 εμφανίσεις - 6 γκολ - 6 ασίστ). Με την Γκιόρ έχει 168 συμμετοχές, με 21 γκολ και 19 ασίστ, ενώ προέρχεται από την καλύτερη και πιο ώριμη σεζόν της καριέρας του.

Πρόκειται για μέσο που κάθε χρονιά «γράφει» γκολ και ασίστ, όμως την περασμένη αγωνιστική περίοδο έκανε... θραύση με 10 γκολ και 6 ασίστ σε 41 εμφανίσεις, όντας ένας από τους αρχηγούς αλλά και αγωνιστικούς ηγέτες της Γκιόρ στην πορεία της προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μετά από αναμονή 12 χρόνων.

Αυτό το «limit up» των μετοχών του Βιτάλις «μεταφράστηκε» και από την καθιέρωσή του στην εθνική ομάδα της Ουγγαρίας. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο είναι ενεργό και σταθερό μέλος του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος, έχοντας σε αυτό το διάστημα 8 εμφανίσεις, ενώ σε πέντε ματς έχει συνυπάρξει στο γήπεδο με τον... οσονούπω συμπαίκτη του στην ΑΕΚ, Μπάρναμπας Βάργκα.

Ποιότητα, δυναμισμός, ανακτήσεις

Όπως ο αριστεροπόδαρος Μάγερ μπορεί να αγωνιστεί στο «8», στο «10» και στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, έτσι και ο δεξιοπόδαρος Βιτάλις έχει την ευχέρεια να παίξει στο «8», στο «10» και στο αριστερό άκρο, δίνοντας λύσεις στον Νίκολιτς σε περισσότερες από μία θέσεις, κάτι που του προσέφεραν την περασμένη σεζόν ο Περέιρα, ο Ζοάο Μάριο και το... πολυεργαλείο Πινέδα.

Όπως προαναφέραμε, ο Ούγγρος έχει ποιότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, η οποία μετουσιώνεται σε στατιστικά, όμως η προσφορά στην επιθετική λειτουργία δεν είναι η μοναδική του «δουλειά» στο γήπεδο.

Πρόκειται για χαφ που περνάει πολύ η μπάλα από τα πόδια του, έχοντας 65,24 ενέργειες ανά 90λεπτο, με 40,31 μεταβιβάσεις και ποσοστό επιτυχίας 86,5%, ενώ «ψάχνει» αρκετά και τις μακρινές μεταβιβάσεις, επιχειρώντας (περίπου) 3,5 ανά παιχνίδι.

Ο Νίκολιτς είχε πει πως ο δεύτερος χαφ που ήθελε θα είχε μεγάλη ένταση, ένα στοιχείο που χάθηκε μετά την παραχώρηση του Πινέδα και ο Βιτάλις το εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό.

Την περασμένη σεζόν «έμπαινε» σε 15,5 μονομαχίες ανά 90λεπτο, κερδίζοντας περισσότερες από τις μισές (54%), είχε σχεδόν τέσσερις αμυντικές παρεμβάσεις (3,82), ενώ δυνατό του στοιχείο είναι και οι ανακτήσεις. Κατά μέσο όρο, ο Βιτάλις έκανε 8,17 ανακτήσεις ανά 90λεπτο, εκ των οποίων οι μισές στο αντίπαλο μισό του αντιπάλου.

Εν κατακλείδι, αυτά είναι τα στοιχεία που έκαναν τους Νίκολιτς - Ριμπάλτα να κινηθούν για την ένταξη του Ούγγρου μέσου στο ρόστερ και πλέον απομένει να τα δούμε στο χορτάρι, σε μια ΑΕΚ που θα είναι πολύ διαφορετική στη μεσαία της γραμμή, με τρία νέα χαφ (Βιτάλις, Κάιρινεν, Μάγερ), με τον Μάριο Ηλιόπουλο να έχει κάνει σημαντική επένδυση άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ!

