Ο Κάαν Καϊρίνεν ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, έχοντας συμφωνήσει ως το 2030. Λίγο κάτω από 4 εκατ. ευρώ το deal της Ένωσης με τη Σπάρτα Πράγας.

Η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Κάαν Καϊρίνεν από τη Σπάρτα Πράγας, κλείνοντας έτσι τον χαφ τον οποίο επιθυμούσε να αποκτήσει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Μάλιστα ο 27χρονος Φινλανδός διεθνής μέσος κουμπώνει ακριβώς στα «θέλω» του Σέρβου τεχνικού της ΑΕΚ για τον άξονα της μεσαίας γραμμής, όπως διαβάσατε σε σχετική ανάλυση.

Η ΑΕΚ θα κάνει δικό της τον Καϊρίνεν έναντι ενός ποσού λίγο κάτω από τα 4 εκατ. ευρώ, με τη Σπάρτα Πράγας να αποδέχεται την πρόταση των κιτρινόμαυρων.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ ο Καϊρίνεν έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ ως το 2030 σε κλειστό τετραετές συμβόλαιο, με τον Φινλανδό μέσο να ετοιμάζεται πλέον να ταξιδέψει για την Ελλάδα για την επισημοποίηση της μεταγραφής.

Αυτό αναμένεται να γίνει πιθανότατα από Δευτέρα ώστε στη συνέχεια να πάει στην Ολλανδία και να ενταχθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ που ξεκινάει από αύριο στο Άπελντορν.

Την ίδια στιγμή η Ένωση ετοιμάζεται να ολοκληρώσει και την απόκτηση του 21χρονου Έλληνα στόπερ, Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς 3 εκατ. ευρώ.

Το who is who του Καϊρίνεν

Ο ύψους 1,85μ. Φινλανδός χαφ ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Ίντερ Τούρκου και υπέγραψε το 2016 στη Μίντιλαντ. Αυτή τον δάνειζε σε Σκίβε, Ίντερ Τούρκου, Ελσίνκι και Λίλεστρομ, με την τελευταία τον Γενάρη του 2021 να προχωρά στην αγορά του αντί 300.000 ευρώ. Δύο χρόνια αργότερα η Σπάρτα Πράγας πλήρωσε 1,5 εκατ ευρώ στη νορβηγική ομάδα για να τον κάνει δικό της.

Ο Καϊρίνεν με τη Σπάρτα Πράγας είχε πολύ γεμάτες χρονιές πραγματοποιώντας συνολικά 151 εμφανίσεις με επτά γκολ και 24 ασίστ. τη σεζόν που μας πέρασε είχε 44 εμφανίσεις με την τσεχική ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ. Έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Τσεχίας, όπου με τη Σπάρτα πανηγύρισε και ένα νταμπλ και ένα πρωτάθλημα Δανίας με τη Μίντιλαντ. Από το 2019 είναι διεθνής με τη Φινλανδία με 28 συμμετοχές και ένα γκολ.