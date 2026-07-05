Η ΑΕΚ είναι σε προχωρημένες επαφές με τη Σπάρτα Πράγας για τον 27χρονο χαφ, Κάαν Καϊρίνεν.

Η ΑΕΚ έχει βρει τον εκλεκτό για την ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής στο πρόσωπο του Κάαν Καϊρίνεν. Ο 27χρονος αριστεροπόδαρος Φινλανδός ο οποίος αγωνίζεται στη Σπάρτα Πράγας, αποτελεί το χαφ που θέλουν να πάρουν οι «κιτρινόμαυροι».

Ο Καϊρίνεν ταιριάζει απόλυτα στα «θέλω» του Μάρκο Νίκολιτς, καθώς ο Σέρβος τεχνικός αναζητούσε έναν ποδοσφαιριστή με τα δικά του χαρακτηριστικά για να πλαισιώσει τους Πινέδα και Μάριν.

Οι προσπάθειες της ΑΕΚ για την απόκτησή του βρίσκονται σε εξέλιξη και οι επαφές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Δεν αποκλείεται μάλιστα να υπάρξουν άμεσες εξελίξεις σχετικά με τη μεταγραφή του στην Ένωση.

Ο 27χρονος Φινλανδός αγωνίζεται κυρίως ως 8άρι, ωστόσο μπορεί να παίξει και σαν αμυντικό χαφ, αλλά και ως δεκάρι. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τη Μίντιλαντ, με την οποία κατέγραψε μόλις 5 εμφανίσεις μιας και το μεγαλύτερο διάστημα της θητείας του στους Δανούς παραχωρούνταν ως δανεικός.

Το who is who του Καϊρίνεν

Ο ύψους 1,85μ. Φινλανδός χαφ ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Ίντερ Τούρκου και υπέγραψε το 2016 στη Μίντιλαντ. Αυτή τον δάνειζε σε Σκίβε, Ίντερ Τούρκου, Ελσίνκι και Λίλεστρομ, με την τελευταία τον Γενάρη του 2021 να προχωρά στην αγορά του αντί 300.000 ευρώ. Δύο χρόνια αργότερα η Σπάρτα Πράγας πλήρωσε 1,5 εκατ ευρώ στη νορβηγική ομάδα για να τον κάνει δικό της.

Ο Καϊρίνεν με τη Σπάρτα Πράγας είχε πολύ γεμάτες χρονιές πραγματοποιώντας συνολικά 151 εμφανίσεις με επτά γκολ και 24 ασίστ. τη σεζόν που μας πέρασε είχε 44 εμφανίσεις με την τσεχική ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ. Έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Τσεχίας, όπου με τη Σπάρτα πανηγύρισε και ένα νταμπλ και ένα πρωτάθλημα Δανίας με τη Μίντιλαντ. Από το 2019 είναι διεθνής με τη Φινλανδία με 28 συμμετοχές και ένα γκολ.