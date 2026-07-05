Ποδοσφαιρικός ορθολογισμός με Καϊρίνεν και Αλεξίου, μπροστά απ' τον ανταγωνισμό η ΑΕΚ!

Ο Γιώργος Τσακίρης υποκλίνεται στη δουλειά Ριμπάλτα ο οποίος "στέλνει" τον Νίκολιτς στην προετοιμασία με δυο βασικούς στόχους στο ρόστερ και δυο Έλληνες με προοπτική...

Αν μη τι άλλο η Κυριακή που τρέχει είναι από εκείνες με αρκετά μαντάτα πρώτης γραμμής στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ όπου χάρη στην άριστη λειτουργία των υπευθύνων του αγωνιστικού σχεδιασμού, του ίδιου του Χαβιέρ Ριμπάλτα και του team του, προκύπτει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το οποίο βάση αναζήτησης, τσεκαρίσματος, δουλειάς είναι σωστό και όπως ισχύει πάντα στο ποδόσφαιρο πρέπει να αποδειχθεί και λειτουργικό στο χορτάρι γιατί αν θα δέσει ένας παίκτης σε μία ομάδα δεν γίνεται να το γνωρίζεις προτού καν έρθει και δουλέψει σε αυτή... Είναι ωστόσο σπουδαίο και εξαιρετικά σημαντικό πως ο Δικέφαλος ετοιμάζεται για να πετάξει Ολλανδία και όλα συνηγορούν στο ότι θα έχει καταφέρει να ολοκληρώσει το πρώτο βασικό κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού. Ακριβώς όπως το ήθελαν και το δούλευαν για να το πετύχουν ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου και ο Σέρβος τεχνικός της πρωταθλήτριας σχετικά με τις περιπτώσεις του μέσου, του μεσοεπιθετικού και ενός ακόμη στόπερ (ο οποίος ίσως να μην είναι ο τελευταίος)...

Για το χώρο της μεσαίας γραμμής προκρίθηκε και τελειώνει η περίπτωση του Κάαν Καϊρίνεν ο οποίος συνιστά τον ποδοσφαιριστή που έψαχνε, ήθελε και είχε ξεχωρίσει ο Νίκολιτς για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του: ένας ικανός με την μπάλα στα πόδια αμυντικός μέσος που παίζει με την ίδια ευκολία στο 6 και το 8 ενώ δεν του λείπει το μπόι (δεν είναι πανύψηλος αλλά μια χαρά είναι για χαφ το 1.85). Το γεγονός ότι στην Πράγα οι οπαδοί της Σπάρτα με το πού έμαθαν τα νέα σχολιάζουν με πικρία ότι χάνουν υπερπαίκτη και αναφέρονται στον διεθνή Φινλανδό λέγοντας τον "Πίρλο" αναδεικνύει την αξία του 27χρονου άσου που κλείνει η ΑΕΚ. Οι προσπάθειες της Ένωσης για την απόκτησή του βρίσκονται σε εξέλιξη και οι επαφές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Δεν αποκλείεται μάλιστα να βρίσκεται σήμερα, ή αύριο στη χώρα μας, να πετάξει κοινώς από Τσεχία που δουλεύει ήδη σε βασικό στάδιο προετοιμασίας με τη Σπάρτα, αρκεί να ολοκληρωθεί και τυπικά το deal μεταξύ των δυο ομάδων.

Στα... καπάκια προέκυψε το θέμα του Χρήστου Αλεξίου, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος ανήκει στην Ίντερ, τον ήθελε και τσέκαρε την περίπτωσή του από το περασμένο καλοκαίρι η ΑΕΚ, αλλά φέτος καταφέρνει να τον ντύσει στα κιτρινόμαυρα με το τέλειο deal: δανεισμός με σούπερ (για την ηλικία του και την αγωνιστική αξία του) τιμή απόκτησης στην οψιόν αγοράς τους: στα 3 εκατ ευρώ! Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 21χρονος διεθνής με τις Ελπίδες άσος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό της διαδικασίας και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσθήκη του είναι εξαιρετικά χρήσιμη και για την παρουσία της Ένωσης στο Κύπελλο Ελλάδος, αλλά και τον τελικό του Σούπερ Καπ, μιας και ο κανονισμός που θα ισχύσει από τη νέα σεζόν ορίζει πως στην αρχική ενδεκάδα της κάθε ομάδας θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο παίκτες γεννηθέντες από το 2004 και μετά...

Στις παραπάνω δυο σούπερ (εφόσον ολοκληρωθούν όπως όλα δείχνουν) επιλογές που θα βρίσκονται από νωρίς στην Ολλανδία και θα δουλέψουν από τις πρώτες μέρες του βασικού σταδίου προετοιμασίας της ΑΕΚ, προσθέστε την περίπτωση του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ και εκείνη του Γιώργου Σαρακασίδη, για να έχετε ολοκληρωμένο το κιτρινόμαυρο παζλ των προσθηκών έως την έναρξη της δουλειάς των πρωταθλητών! Ξεκάθαρα η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εκμεταλλεύεται το χρόνο και ξεφεύγει μπροστά πολύ από τον ανταγωνισμό δίχως αυτό να σημαίνει ότι ο Δικέφαλος δεν... βλέπει κανέναν και θα τους ...ισοπεδώσει όλους. Καμία σχέση! Ωστόσο χάρη στη διοίκηση και τον Ριμπάλτα κάνει αυτό που επιβάλλεται για να δώσει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία στο κατάλληλο timing στον Σέρβο τεχνικό προκειμένου να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είχε δεδομένα λιγότερες ανάγκες από τους αντιπάλους της και περισσότερο χρόνο προς εκμετάλλευση.

Οι κινήσεις λοιπον που έχουν γίνει και γίνονται έως τώρα (και εφόσον ολοκληρωθούν και οι δυο που τρέχουν και βαίνουν προς deal μιας και ασχολούμαστε με τα τυπικά σαν ΑΕΚ) σούπερ ποδοσφαιρικό ορθολογισμό με Καϊρίνεν και Αλεξίου, άρα οφείλουμε να συνεχίσουμε να υποκλινόμαστε στη δουλειά του Χαβιέρ Ριμπάλτα και την αποτελεσματικότητα αυτής. Παράλληλα να αναγνωρίσουμε πόσο σωστά συνεχίζει να λειτουργεί ο Μάριος Ηλιόπουλος έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στους ιθύνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού και δεν χαλάει κανένα χατήρι, διότι αν δεν ήταν άριστος ο ιδιοκτήτης στο να επιτρέπει να κάνουν αυτοί που πρέπει τη δουλειά τους, όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί και το έχουμε δει να συμβαίνει συχνά στην Ελλάδα. Εφόσον ενταχθούν όπως φαίνεται στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και οι Καϊρίνεν και Αλεξίου ο σχεδιασμός θα έχει πετύχει στο 100% κάτι το οποίο θα είναι συγκλονιστικό τη στιγμή που είναι ανοιχτό να προκύψουν μια (ένας ακόμη αμυντικός) έως και δυο κινήσεις για την ενίσχυση του Δικέφαλου...

***Θα ρθουν όταν πρέπει, κάποια άμεσα και κάποια αργότερα, τα καλά μαντάτα ανανεώσεων που θα αφορούν τον Ριμπάλτα, τον Γιόβιτς και φυσικά τον Πινέδα...